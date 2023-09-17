Kocasinan Güreşleri kim kazandı?

Kocasinan Güreşleri sonuçları belli oldu. Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde 32'si başpehlivan olmak üzere toplam 360 güreşçi mücadele etti.

Cazgırlar Şükrü Kayabaş, Emin Ger ve Cazgır Osman, 5 tur boyunca pehlivanları coşkuyla selamladılar.

KOCASİNAN GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?

Hakem Yusuf Atılgan'ın yönettiği final müsabakası, 16 dakika boyunca devam etti ve rakibini paça kazık ile yenen Mustafa Taş zaferle ayrıldı.

Baş kura çekimi saat 13.29'da başladı ve 17.41'deki finalle sona erdi, bu süre zarfında baş güreşleri yaklaşık 4 saat sürdü.

Güreşseverler, müsabakaları Akdenizin Başpehlivanları SM ve Tek Rumeli Tv kanallarından canlı olarak izlediler.

Başaltınında Erkan Taş, Büyük ortayı ise Engin Atar kazandı.

1. TUR EŞLEŞMELERİ

Koca Sinan Yağlı Güreşleri 1. tur eşleşmeleri şöyle oldu:

Mustafa Batu - Fatih Koyuncu

İsmail Balaban - Şahali Kurt

Seçkin Duman - Yıldıray pala

Süleyman Başar - Recep Çakır

Faruk Akkoyun - Onur Şenel

Hüseyin Demir - Ali Rıza Kaya

Serhat Balcı Atilla Güzel

Nedim Gürel - Fatih Çakıroğlu

Mecit Yıldırım - Menderek Saltık

Mehmet Yeşil Yeşil - Enes Doğan

Yusuf Can Zeybek - Ramazan Bircan

Abdullah Güngör - İbrahim Çoraman

Mustafa Taş - Turan Balaban

Orhan Okulu - İsmail Koç

Recep Kara - Mustafa Arslan

Salih Erinç - Hasan Cengiz

Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ilk turda elenerek şaşkınlık yaratan isimler oldu.

2. TUR EŞLEŞMELERİ

İkinci tur eşleşmeleri şöyle oldu:

Selüyman Başar - Hasan Cengiz

Serhat Balcı - Yusuf Can Zeybek

Faruk Akkoyun - Mustafa Batu

İsmail Koç - Mustafa Taş

Ali Rıza Kaya - Yıldıray Pala

Nedim Gürel - Abdullah Güngör

Enes Doğan - İsmail Balaban

Menderes Saltık - Recep Kara

Yusuf Can Zeybek ikinci turda elenerek şaşkınlık yaratan isim oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ

Çeyrek finalde eşleşen pehlivanlar şunlar oldu:

İsmail Balaban - Abdullah Güngör

Recep Kara - Serhat Balcı

Süleyman Başar - Faruk Akkoyun

Yıldıray Pala - Mustafa Taş

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı finalde eşleşen isimler şöyle oldu:

Recep Kara - İsmail Balaban

Mustafa Taş - Süleyman Başar

FİNAL EŞLEŞMESİ

Finale kalan isimler İsmail Balaban ile Mustafa Taş oldu.

Mustafa Taş, finalde kazanan isim oldu.

KÜRSÜ

1- Mustafa Taş

2- İsmail Balaban

3- Süleyman Başar

3- Recep Kara