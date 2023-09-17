Kocasinan Güreşleri kim kazandı?
İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin sonuçları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı güreşlerde finale kalan isimler Mustafa Taş ile İsmail Balaban oldu.
Kocasinan Güreşleri sonuçları belli oldu. Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde 32'si başpehlivan olmak üzere toplam 360 güreşçi mücadele etti.
Cazgırlar Şükrü Kayabaş, Emin Ger ve Cazgır Osman, 5 tur boyunca pehlivanları coşkuyla selamladılar.
KOCASİNAN GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?
Hakem Yusuf Atılgan'ın yönettiği final müsabakası, 16 dakika boyunca devam etti ve rakibini paça kazık ile yenen Mustafa Taş zaferle ayrıldı.
Baş kura çekimi saat 13.29'da başladı ve 17.41'deki finalle sona erdi, bu süre zarfında baş güreşleri yaklaşık 4 saat sürdü.
Güreşseverler, müsabakaları Akdenizin Başpehlivanları SM ve Tek Rumeli Tv kanallarından canlı olarak izlediler.
Başaltınında Erkan Taş, Büyük ortayı ise Engin Atar kazandı.
1. TUR EŞLEŞMELERİ
Koca Sinan Yağlı Güreşleri 1. tur eşleşmeleri şöyle oldu:
Mustafa Batu - Fatih Koyuncu
İsmail Balaban - Şahali Kurt
Seçkin Duman - Yıldıray pala
Süleyman Başar - Recep Çakır
Faruk Akkoyun - Onur Şenel
Hüseyin Demir - Ali Rıza Kaya
Serhat Balcı Atilla Güzel
Nedim Gürel - Fatih Çakıroğlu
Mecit Yıldırım - Menderek Saltık
Mehmet Yeşil Yeşil - Enes Doğan
Yusuf Can Zeybek - Ramazan Bircan
Abdullah Güngör - İbrahim Çoraman
Mustafa Taş - Turan Balaban
Orhan Okulu - İsmail Koç
Recep Kara - Mustafa Arslan
Salih Erinç - Hasan Cengiz
Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ilk turda elenerek şaşkınlık yaratan isimler oldu.
2. TUR EŞLEŞMELERİ
İkinci tur eşleşmeleri şöyle oldu:
Selüyman Başar - Hasan Cengiz
Serhat Balcı - Yusuf Can Zeybek
Faruk Akkoyun - Mustafa Batu
İsmail Koç - Mustafa Taş
Ali Rıza Kaya - Yıldıray Pala
Nedim Gürel - Abdullah Güngör
Enes Doğan - İsmail Balaban
Menderes Saltık - Recep Kara
Yusuf Can Zeybek ikinci turda elenerek şaşkınlık yaratan isim oldu.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ
Çeyrek finalde eşleşen pehlivanlar şunlar oldu:
İsmail Balaban - Abdullah Güngör
Recep Kara - Serhat Balcı
Süleyman Başar - Faruk Akkoyun
Yıldıray Pala - Mustafa Taş
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Yarı finalde eşleşen isimler şöyle oldu:
Recep Kara - İsmail Balaban
Mustafa Taş - Süleyman Başar
FİNAL EŞLEŞMESİ
Finale kalan isimler İsmail Balaban ile Mustafa Taş oldu.
Mustafa Taş, finalde kazanan isim oldu.
KÜRSÜ
1- Mustafa Taş
2- İsmail Balaban
3- Süleyman Başar
3- Recep Kara