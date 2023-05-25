KONDA kimin? KONDA anket sahibi kimdir?

KONDA kimin, sahibi kimdir, nerelidir, soruları bu aralar merakla soruluyor. Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri yapan şirketler arasında KONDA da vardı. Şirketin yaptığı anket seçmeni yanıltıcı anketler arasında ve güvenilmezler listesinde yerini aldı. Çünkü, gerçek seçimde çıkan sonucun tam tersini veren sonuçlar ortaya koymuştu. Peki, KONDA kimin? KONDA'nın sahibi kimdir?

KONDA KİMİN? SAHİBİ KİMDİR?

KONDA Araştırma Şirketi'nin sahibi Tarhan Erdem'di. Erdem'in ölümünden sonra yerine oğlu Aydın Erdem geçti. Oğul Erdem'in yaptırdığı ilk araştırma ise hüsranla sonuçlandı. Çünkü, kendi düşünce dünyasının amaçlarına hizmet eden bir veriyi ortaya koymaya çalıştı. Oysa seçim ve gerçekler çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkardı.



- Tarhan Erdem'in yönetiminde AK Parti'nin ilk yıllarında isabetli verileriyle KONDA adından sık sık söz ettiriyordu. Ancak daha sonra yanıltıcı verileri nedeniyle gözden düştü.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'de anket ve danışmanlık konularında uzmanlaşmış anonim bir şirkettir. Şirket, 1986 yılında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem tarafından Bülent Ecevit'in merkez sol azınlık hükümeti döneminde kurulmuştur.

KONDA, Mart 2010'dan bu yana aylık olarak "barometreler" adı verilen halk anketleriyle ilgili veriler derlemektedir. Bu anketler, genellikle 1.800 ile 3.600 kişi arasında gerçekleştirilmektedir. KONDA'nın kamuoyu yoklamaları, Türkiye'deki milliyetçilik, başörtüsü, şirketlere ve finansa bakış, siyasi bağlılıklar, hukuk ve adalet gibi çağdaş meselelerle ilgili kamusal görünümü ölçmekte ve analiz etmektedir. Ayrıca şirket, siyasi kutuplaşma ve kamu memnuniyeti gibi konuları ölçmek için iki endeks yayınlamaktadır.



- Oğul Erdem, yaptığı ilk sonuçlarda fiyaskoyla karşılaştı. Sonuçlar ile sandıktan çıkan gerçek sonuçlar birbirini tutmadı.

KONDA, Kasım 2015 genel seçimleri, Haziran 2015 genel seçimleri, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2014 yerel seçimleri gibi önemli siyasi olaylar sırasında aktif bir politik görüş alma şirketi olmuştur. Ancak, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce KONDA tarafından yayımlanan bir anket, gerçek sonuçlarla önemli ölçüde farklılık gösterince şirket halka açık bir özür yayınlamak zorunda kalmıştır.

KONDA'nın Başkanı Tarhan Erdem, eski bir politikacı ve hükümet bakanı olup Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) gelmektedir. Bülent Ecevit'in merkez sol azınlık hükümetinde 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra CHP'den istifa etmiş ve AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarının olduğu 2002 yılında yakın ilişkileri olduğu düşünülmüştür. Tarhan Erdem, medya aracılığıyla farklı siyasi partilerin beklentilerini açıkça tartışmaktadır.

KONDA ANKET EN SON 2023

KONDA tarafından Cumhurbaşkanlığı 2. tur için yapılan son anketin sonuçları da geldi.

Gelen son anketin verilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. turda kazanıyor.

İşte KONDA anket sonuçları: