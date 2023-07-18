Körfez turunun ikinci durağı Katar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkent Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

TOGG HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan tarafından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Erdoğan ve Al Thani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

EKONOMİ VE YATIRIM ALANINDAKİ PROJELER GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

YARIN BAE'YE GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar'ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da ise KKTC'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

ERDOĞAN'A MESSİ İMZALI TOPUNU GÖSTERDİ

Katar emiri, Dünya Kupası finalinde Messi'nin imzaladığı topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.