Köyde evi olanlara müjdeli son dakika var mı?

Köyde evi olanlara yönelik müjdeli son dakika haberi arayanlar bu aralar nedense arttı.

Hükümetin, köylere veya kırsal kesime yönelik teşvik edici çalışmaları var. Peki, köyde evi olanlara müjdeli bir son dakika var mı?

24 Mayıs 2023 tarihi itibariyle hükümet tarafından açıklanmış yeni bir gelişme veya detay yok.

Ancak daha önce iki ay önce resim gazetede çıkan bir gelişme vardı.

3 Şubat 2023 tarihinde yayınlanmış bir haberde, köyde ev yapacak kişilerin dikkat etmesi gerekenler ve yapı izni almanın önemi detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşte o detaylar:

Köyde ev yapacaklar, öncelikle köy muhtar heyetinden onay almak zorundadır. Köy içinde veya köyde ikamet eden bir ev inşa edilecekse, köy muhtar heyetinden onay alınması gerekmektedir. Ancak, hizmet amaçlı yapılar (market, bakkal vb.) için yapı ruhsatı alınması gerekmemektedir. Eğer arsa tapusuyla ev izni alınacaksa, başvurunun İlçe Özel İdaresi'ne yapılması gerekmektedir.

Köyde ev yaparken, arsanın konumu da önemlidir. Ev yapma koşulları, arsanın "Köy Yerleşik Alanı" içinde veya dışında olmasına göre farklılık göstermektedir. Her iki alanda da, 3194 sayılı İmar Yasası'na dayalı olarak çıkarılan "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği" hükümleri geçerlidir.

İlgili yönetmeliğe göre:

Eğer arsa, "Köy Yerleşik Alanı" içindeyse, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan kişiler tarafından yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları için yapı izni ve kullanma izni gerekmemektedir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.

Eğer arsa, "Köy Yerleşik Alanı" içinde değilse, farklı şartlar geçerlidir. Bu durumda, yapı için TAKS (Taban Alanı Katsayısı), maksimum inşaat alanı, yükseklik, cephe istikameti gibi kurallara uyulması gerekmektedir. Ayrıca, büyük parsellerin bölünmesi durumunda, her bir parselin belirli ölçütlere sahip olması gerekmektedir.

Yapılan haberde ayrıca, köyde ev yapacaklar için gereken belgeler ve izin süreci de açıklanmıştır. Köyde ev yapmak isteyenler, İlçe Özel İdaresi'ne başvurarak proje onayı ve yapı izni almalıdır. Köyde sürekli ikamet eden ve arsa tapusuna sahip olan kişiler, bu başvuruyu yapabilirler.