Kuduz neden sudan korkar veya kuduz hastaları neden sudan uzak durmaya çalışır? Kuduz salgınına yakalanan insanlar sudan uzak durmaya çalışır hatta sudan korkarlar. Son dönemlerde Türkiye genelinde birçok yerden kuduz vakalarıyla ilgili haberler geliyor. Gelen haberler arasında hastaların sudan korktuklarının belirtilmesi ise ilginç sorulara neden oluyor.

KUDUZ NEDEN SUDAN KORKAR?

Kuduz, özellikle memelilerde görülen ölümcül bir viral enfeksiyondur. Bu enfeksiyon genellikle sokak hayvanları, vahşi hayvanlar ve köpekler arasında yaygındır. Kuduz, Rabies virüsü adı verilen Rhabdoviridae ailesine ait bir virüs tarafından oluşturulur. Virüs, tükürük, tırmık veya ısırık yoluyla bulaşabilir.

Söz konusu virüs insan vücuduna girdiğinde, sinir sistemine yayılarak beyin ve sinir dokusunda enfeksiyona yol açar. Semptomlar genellikle virüsün vücuda girdiği noktadan birkaç hafta veya ay sonra ortaya çıkar. Başlangıçta ateş, baş ağrısı, yorgunluk gibi genel belirtiler gözlenebilir. Daha sonra sinir sistemi üzerinde etkileri artar ve kişi saldırganlık, aşırı sinirlilik, kas seğirmeleri, kas güçsüzlüğü, nefes darlığı, yutma zorluğu ve nöbetler gibi semptomlar yaşayabilir.

Bu salgın türü, tedavi edilmezse neredeyse her zaman ölümcül bir hastalıktır. Ancak, enfeksiyonun ilk belirtileri henüz gösterilmemişse ve bir kişi kuduz virüsü ile temas etmişse, kuduz aşısı ve immünoglobulin tedavisi (vücuda bağışıklık kazandırmak için kullanılan antikorlar) uygulanarak hastalığın gelişimi önlenebilir.

Genellikle köpeklerden bulaşan kuduz salgını, dünya genelinde hala ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor ve bu nedenle sokak hayvanlarıyla temasın ve aşılanmamış hayvanların yaklaşmasının önlenmesi önerilmektedir. Hayvan ısırıklarından hemen sonra yaraların temizlenmesi ve tıbbi yardım aranması da önemlidir.

Kuduz hastaları genellikle sudan veya suyun akışından korkarlar. Ancak bu korku, suya veya sudaki ışığa karşı artan hassasiyetle ilişkilidir ve hastalığın semptomlarından biridir. Kuduz virüsü beyin ve sinir sistemine zarar verir, bu da hastaların suya veya su kaynaklarına karşı aşırı hassas hale gelmesine neden olabilir. Bu duruma hidrofobi denir.

Kuduz hastalarının suya karşı hassaslığı, hastalığın ilerlediği bir aşamada ortaya çıkabilir. Hidrofobi nedeniyle, hastalar suyu gördüklerinde, suya dokunduklarında veya hatta su sesi duyduklarında büyük bir endişe ve korku yaşayabilirler. Bu semptom, kuduzun neden olduğu sinir sistemi etkilerinden kaynaklanır ve hastaların genellikle sudan kaçınmasına yol açar.

Ancak, bu semptomun her zaman görülmesi gerekmez. Kuduz hastalarında semptomlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve her hasta farklı tepkiler gösterebilir. Önemli olan, kuduz şüphesi taşıyan veya kuduz virüsü ile temas etmiş kişilerin hemen tıbbi yardım almalarıdır, çünkü kuduz tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir, "Kuduza yakalanan kişi su içmek istediğinde yutaktaki kaslar kasıldığı için suyu içemez. Bu sebeple su içmekten kaçınırlar aslında sudan korkmazlar. Sudan korkma, rüzgardan korkma olarak nitelendirilen şey aslında en ufak uyaran karşısında kaslarının kasılmasıdır" şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA'DA KORKUTAN KUDUZ VAKASI

Kuduz vakası en son Şanlıurfa'da yaşandı. Kuduz bir köpek tarafından ısırıldıktan sonra salgına yakalanan hasta, bulunduğu hastaneden firar edince vatandaşlar panik yaptı. Yakalanan hastanın garip davranışları ise görenleri daha çok endişelendirdi.

Urfa’nın Akçakale ilçesine sınır olan Suriye’nin Tel Abyad şehrinde kuduz bir köpek tarafından ısırılan H.H. adlı erkek hasta tedavi için getirildiği Akçakale Devlet Hastanesi’nden kaçtı.

H.H. bir sokak köpeğinin ısırmasının ardından Tel Abyad’a 10 kilometre uzaklıktaki Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Burada yapılan tetkik ve kontroller sonucunda 30 yaşlarında olduğu belirtilen H.H'nin köpek ısırması sonrası kuduza yakalandığı belirlendi.

Hastane çalışanlarının aktardığına göre kuduz teşhisi konulduğunu öğrenen H.H, hastane içerisinde sinir krizi geçirdi.

Zorlukla sakinleştirildikten sonra tedavisine devam edilmek istenen H.H. bu sabah saatlerinde, hastaneden kaçtı.

Akçakale'ye 10 kilometre uzaklıktaki Dibat kırsal mahallesine kadar kaçan H.H. burada kolluk güçleri tarafından yakalandı.

Yeniden hastaneye getirilen H.H. daha kapsamlı bir tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yetkililerin aktardığına göre H.H. kaçtığı esnasında iki kişiye de temas etti.