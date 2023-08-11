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Kurumlar yeni hükümete göre şekilleniyor

Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte emniyet müdürlüklerinde yaşanan değişim valiliklerle devam etmişti. Şimdi ise kurum ve kuruluşların genel müdürleri, daire başkanları değişti.

Gündem 11.08.2023, 00:57
Kurumlar yeni hükümete göre şekilleniyor

Son dakika yeni atama kararları... İŞKUR ve SGK başta olmak üzere birçok kurumun genel müdürü değişti. Karar resmi gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre SGK Başkanı Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

#yeni atamalar
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