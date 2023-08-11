Kurumlar yeni hükümete göre şekilleniyor

Son dakika yeni atama kararları... İŞKUR ve SGK başta olmak üzere birçok kurumun genel müdürü değişti. Karar resmi gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre SGK Başkanı Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.