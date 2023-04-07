Lavrov Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Suriye ile diyalog ile ilgili 'Diyalog yoğunlaştırılarak devam etmeli' dedi.

Çavuşoğlu, 'Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz' ifadelerini kullandı.

Batı'nın hedefinin Rusya'dan sonra Çin olduğunu belirten Lavrov ise 'ABD herkese kendi tavrını empoze ediyor. Tek taraflı olarak yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor' dedi.

Rusya'nın depremin ardından en hızlı yardım eden ülkelerden birisi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, 'Tüm bu destek ve dayanışma için Rusya'ya gönülden teşekkür ediyoruz' dedi. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

'Bölgesel konuları ele aldık. Ukrayna konusu ağırlıklı bir konuydu. Savaşın bir an önce müzakereler ile sona erdirilmesi gerektiğini belirttik ve Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrarladık.'

Görüşmede tahıl koridorunun ele alındığını belirten Çavuşoğlu, 'Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu dünya krizinin özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunu azaltmak adıma önem tarz ediyor.' dedi.

Görüşmede Suriye konusunun da konuşulduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Moskova'da biliyorsunuz 4'lü bir toplantı gerçekleşti. Gayretleri sebebiyle Sergey ve Rusya Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum' dedi.

'DİYALOĞUN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR'

Çavuşoğlu, 'Bir toplantıda her konunun halledilemeyeceğinin farkındayız Gerçekçiyiz. Diyaloğun devam etmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'Suriye ile normalleşme süreci için Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz.' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik. Ülkenin birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor.'

Son dakika... Bakan Çavuşoğlundan Suriye ile normalleşme açıklaması: Diyalog yoğunlaştırılarak devam etmeli

'Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduk' diyen Çavuşoğlu, 'Akkuyu Nükleer Santrali dahil olmak üzere enerji konularını da ele aldık.' ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 'Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz' dedi.

'Kuzey Akım boru hatlarına ciddi saldırılar oldu' diyen Çavuşoğlu, 'Bu ciddi bir saldırıdır ve bu saldırının kimin tarafından yapıldığına dair soruşturmanın yapılması gerekiyor.' ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu soruşturmanın bağımsız uzmanlardan oluşan bir kuruluş tarafından yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAHIL ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu 'Tahıl anlaşması uzayacak mı' sorusuna ise şu yanıtı verdi;

'120 gün yerine 60 gün için uzatıldı. Bugüne kadar Ukrayna'nın 3 limanından 27m milyon tondan fazla tahıl sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Putin ile görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere bu buğdayın gitmesi konusunda görüşlerini iletti. Kriz devam ediyor, savaş devam ediyor ancak bunun en aza indirgenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Rus amonyakının gübresinin gönderilmesi konusunda BM ile Rusya arasında bir anlayış var bunu da uygulanması önem sarf ediyor. ABD ve Birleşik Krallık ödemelere konusunda bir adım attı ama sorun hala devam ediyor. New York'ta Guterres ile görüşmemizde bu konuda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Rus amonyakının gübresinin Bazı Avrupa ülkelerinden gönderilmesi konusunda adım atıldı ancak çözüm olmadı. Bunu da söylemek zorundasınız. Önemli olan bu anlaşmanın devamı için varılan mutabakatların uygulanması lazım.'

Ukrayna savaşının baharda şiddetlenmesinden endişe duyulduğunu belirten Çavuşoğlu savaşın masada sona erdirilmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

'FİLİSTİN KIRMIZI ÇİZGİMİZ TAVİZ VERMEYİZ'

Çavuşoğlu, 'Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise 'Biz de Türkiye'deki gibi kara gün dostu tabiri var' dedi ve her türlü yardıma hazır olduklarının altını çizdi ve başsağlığı dileklerini sundu.

Santralin inşasının Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendireceğini belirten Rus bakan 'Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulması ile ilgili bir karar aldılar. Bu kararınne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk' dedi.

'Türkiye ,ile Suriye arasındaki ilişkiler normalleşmeye başladı' diyen Lavrov, NATO'nun Libya'ya saldırdığın belirtti 'Şimdi bu ülkeyi toparlamaya çalışıyoruz' dedi.

'BMKG KARARLARI UYGULANSIN'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili 'BMKG kararları uygulansın' diyen Rus Bakan Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin onarılmasını görüştük' dedi ve iki devlet olarak var oluşun sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Lavrov, İsrail ile Filistin arasında diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Lavrov, 'Herkesin ABD'nin çıkarlarına uymasını bekliyorlar. Kiev'den ve Washington'dan yapılan açıklamalar var. Görüşme masasına oturmaya karşı çıkıyorlar. Biz bunun dürüst olmayan bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Biz hiç bir zaman görüşmelerden kaçmadık. Bu görüşmeler ancak haklı çıkarlarımız ve hassasiyetlerimiz dikkate alındığında yürütülebilir.' ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DAN SONRA SIRADA ÇİN VAR'

Batı'nın hedefinin Rusya'dan sonra Çin olduğunu belirten Lavrov, 'ABD herkese kendi tavrını empoze ediyor. Tek taraflı olarak yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. BM kararlarını Batı açıkça ihlal ediyor' dedi.

Geçen sene Aralık ayında ilk toplantının yapıldığını hatırlatan Lavrov, Suriye ile normalleşme süreci ile ilgili 'Her bir tarafın kendi haklı çıkarları var. Biz aracı rolünü sütlendiğimizde bu süreci böyle gördüğümüzü ifade ettik. Mevkidaşlarımız bu fırsattan yararlandılar. Bakanlar toplantısı için hazırlıklarımız devam ediyor. tarih konusunun da görüşüyoruz' ifadelerini kullandı.