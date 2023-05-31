Mavi Marmara şehitleri dualarla anılıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle andı.

Arslan, Mavi Marmara saldırısının 13. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in yıllardır Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutmakla birlikte Gazze'ye abluka ve ambargo uyguladığını belirtti.

Gazze'ye Özgürlük Filosu'nun, Gazze'ye uygulanan haksız ablukayı kırmak için ihtiyaç duyulan yardımları mazlumlara ulaştırmak üzere 2010 yılının Mayıs ayında yola çıktığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail askerleri, İHH İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütüne karşı uluslararası sularda terörist bir saldırı gerçekleştirmiştir. Dünyanın 37 ülkesinden ve her inançtan 715 insani yardım gönüllüsünün katıldığı Gazze'ye Özgürlük Filosu, terör devleti İsrail'in acımasız katliamıyla karşı karşıya kalmıştır. İşgalci İsrail, 10 insani yardım gönüllüsü kardeşimizi şehit etmiş ve 50'den fazla kişiyi de yaralamıştır. HAK-İŞ üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere tüm Mavi Marmara şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, işgalci İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan katliamlarını lanetliyoruz."

Arslan, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukanın halen devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinin, Filistinli kardeşlerimize yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma politikalarını kabul etmiyoruz. HAK-İŞ olarak, işgalci siyonist İsrail'in, Filistin'e yaptığı alçakça saldırılara ve zulme son vermesini istiyoruz. Ayrıca, uluslararası toplumun da bu zalimane, bu faşizan eylemlere dönüşen zorbalığa karşı daha güçlü tepki vermesini istiyoruz."

NEVŞEHİR'DE PROTESTO GÖSTERİSİ

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı, yıldönümünde Nevşehir'de protesto edildi.

İHH Nevşehir İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğince düzenlenen program kapsamında, sabah namazı vaktinde Alibey Camisi'nde bir araya gelen katılımcılar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Sabah namazının ardından cami önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Halil Arı, 13 yıl önce "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisinde, İsrail saldırısıyla şehit olanları rahmetle andı.

İsrail'in son 70 yıldır Ortadoğu'da problem, kan ve gözyaşından beslendiğini kaydeden Arı, Siyonistlerin Filistin'in yanı sıra Türkiye için de güvenlik sorunu olduğunu savundu.

Kudüs ve Gazze için insani yardım koridorunun açılmasını talep eden Arı, şöyle konuştu:

"İsrail verdiği sözleri asla tutmamıştır. İsrail bölgedeki istikrarsızlıktan beslenmektedir. Siyonist inancın temelinde, kendisi dışındaki bütün din, dil ve renklere yaşam hakkı tanımamak yatmaktadır. Kırmızı çizgimiz Kudüs, her gün daha fazla işgal güçlerinin kontrolü altına girmektedir. Filistin'in birçok bölgesinde engellenmeye çalışılan ticari ve insani koridorların sonucu olarak acil ihtiyaç krizi büyümeye devam etmektedir. Gazze'ye uygulanan enerji karartmaları ile diyaliz hastaları hayatını kaybetmektedir. Gazze'ye atılan kimyasal patlayıcılar sonucu lösemi ve diğer kanser türlerinden ciddi şekilde artış gözlemlenmektedir. Batı Şeria'da, çocuk yaştaki siviller kurşunların hedefi haline gelmekte ve şehit edilmektedir."

MAVİ MARMARA OLAYI NEDİR?

Mavi Marmara, İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen ve İsrail ablukasında olan Gazze'ye yardım malzemeleri götürmek üzere bir grup gemi ile beraber yola çıktı. 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye yakın uluslararası sularda hareket etmekte olan Mavi MArmara Gemisine İsrail Ordusu tarafından asker çıkarılması üzerine organizasyon esas amacına ulaşmadı. Gazze insani yardım filosu saldırısı sonucunda gemi yolcularının bir kısmı öldü. Kalan kısmında çoğu olaydan yaralı olarak kurtuldu. İsrail ordusu tarafından ele geçirilen gemi Aşdod limanına demirlendi.

Rehin olarak alınan İnsani yardım gemileri 7 Ağustos 2010 tarihinde serbest bırakıldı ve gemiler ülkelerine doğru yola çıktı. 7 Ağustos Cumartesi günü serbest bırakılan "Defne-Y" ve "Gazze" gemileri ile birlikte Mavi Marmara da İskenderun Limanı'na ulaşarak demir attı. Yapılan incelemeler sonucu geminin camlarının kırıldığı ve İHH ambleminin beyaz boyayla kapatıldığı görüldü. Geminin değişik bölümlerinde 250 mermi deliği tespit edildi, bu deliklerin İsrail tarafından bir kısmının boyayla bir kısmının da flaster bantlarla kapatıldığı görüldü.