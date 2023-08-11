Medrese Alimleri Vakfı'ndan 'Cuma mesaileri çağrısı'na destek

Medrese Alimleri Vakfı, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma günü ve namaz hususundaki hutbe ve yazılarına destek veren bir açıklama yayınladı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Ali Erbaş'ın beyanatlarının İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebevî'ye dayandığı vurgulandı.

Medrese Alimleri Vakfı Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama, 11 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı. Açıklama ile vakıf, Diyanet İşleri Başkanı'nın ifade ettiği görüşlere destek verirken, İslam'a ve ibadet özgürlüğüne saygının altını çizdi.

Açıklamada, her Müslümanın bu beyanatlara teslimiyetle yaklaşması gerektiği belirtilirken, bazı kesimlerin medya ve sosyal medya gibi platformlarda aşırı tepkiler vererek sınırları aştığına dikkat çekildi. Bu tür tepkilerin, İslam'a ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na karşı kinlerini yansıttığı ifade edildi.

Medrese Alimleri Vakfı, Sayın Başkan'ın ifade ettiği hakikatlere destek verdiğini ve bu tür fitne-fesatçı yaklaşımları sert bir şekilde kınadığını duyurdu. Ayrıca, kamuoyuna yapılan açıklamada, devlet erkanı ve vekillerin, Müslüman halkın ibadetlerini rahatça yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına davet edildi.