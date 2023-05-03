Mehmet Emin Alpsoy kimdir? Mehmet Emin Alpsoy ne ile suçlanıyordu?

Mehmet Emin Alpsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve ne ile suçlanıyor soruları bu aralar merakla sorulurken Hizbullah ile ilgisinin ne olduğu da merakla araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanarak "kocama hali" nedeniyle affettiği mahkumlardan biri olan Mehmet Emin Alpsoy, 28 Şubat yargısı ve dönemin tartışmalı mahkemeleri olan DGM'ler tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Alpsoy, örgüt içinde bulunduğunu ancak hiçbir eylemine katılmadığını bütün ifadelerinde tekrar ettiği halde mahkemeler onu ağırlaştırılmış mübbet hapse mahkum etmişti.

Alpsoy, yargılandığı mahkemelerin adil karar vermediğini belirterek en az 6 kez yeniden yargılanma talebinde bulundu; ancak bu talebi de yine mahkemeler tarafından görmezden gelindi. Peki, Mehmet Emin Alpsoy kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık hali" ve "kocama hali" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Kocama hali" nedeniyle cezası kaldırılan isimlerden biri de Mehmet Emin Alpsoy oldu.

Mehmet Emin Alpsoy, Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olmakla suçlanıyordu.

Alpsoy, 2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)'nde faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezasıyla yargılanan Hizbullahçılar arasında yer almaktaydı.

Ankara'da yaşayan Mehmet Emin Alpsoy, örgütün askeri kanat sorumlusu olduğu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı.

Alpsoy’un oğluyla birlikte Ankara Etimesgut’ta üç kişiyi kaçırıp işkenceyle sorguladıktan sonra öldürülmesi nedeniyle ceza aldığı belirtiliyordu.

2000 yılından bu yana tutuklu olan Alpsoy, Ankara Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalıyordu.

Mehmet Emin Alpsoy, 1990-1996 arasında Hizbullah örgütü üyesi olduğunu mahkemede kabul etse de eylemlere katılmadığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi’nde doktor olan oğlu Aburrahman Alpsoy’u da ‘prestij için’ örgüte üye yaptığını anlattı.

DGM'LER KALDIRILDI AMA VERDİĞİ TARTIŞMALI KARARLAR DURDU

Alpsoy ve oğlu Şeyhmus Alpsoy, 4959 sayılı topluma kazandırma yasasından yararlanmak için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme baba ve oğlunun Hizbullah terör örgütünü çökertebilecek düzeyde güvenlik güçlerine yardımcı olup olmadığını İçişleri Bakanlığı’na sormuştu.

Gelen cevapta Hizbullah’ın çökertilmesine yardımcı olacak bilgi ve belge vermedikleri bildirilince ikisinin de yasadan yararlanma taleplerini mahkeme reddetmişti.

Baba oğul, yargılamanın DGM’de yapıldığını gerekçe göstererek tahliye ve yeniden yargılama istedi, üstelik bu taleplerini 6 kez tekrarladı.

Mahkemeler bu talepleri de “Kesinleşmiş hüküm olması, davanın esasını etkileyecek bir delil ortaya çıkmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Bu girişimlerinden sonuç alamayan baba Alpsoy “kocamış” olması gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 71 yaşında salıverildi.

DİĞER MAHKUMLAR KİMDİ?

Erdoğan'ın kararıyla affedilen mahkumlardan Nihat İlman (49), adam öldürme ve silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası; Sedat Çelik (49), uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Rütbesi geri alınan 84 yaşındaki emekli Korgeneral Çetin Saner'e de "28 Şubat davasında" Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.