Menzil Cemaati lideri vefat etti

Menzil Cemaati Lideri Abdülbaki Erol 74 yaşında hakkın rahmetine kavuştu

Aynı zamanda Seyyid Abdülbakî El Hüseynî olarak da bilinen Erol, tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün 74 yaşında vefat etti.

Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğdu.

Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu.

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti.