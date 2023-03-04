Meral Akşener neden masadan ayrıldı? Muhalif yazar nedenini yazdı

Meral Akşener neden masadan ayrıldı? Sorunun cevabını en net şekilde kendisi açıklamadan önce kulislere yansıyan bilgiler her şeyi ortaya koymuştu.

Millet İttifakı'nın oluşturduğu "Altılı Masa"da yaşanan aday krizinin yerde arkasını muhalif yazar Murat Sabuncu yazdı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen T24 sitesinin yazarı Sabuncu, masada yaşanan krizi, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan diyaloğu kaleme aldı.

MERAL AKŞENER NEDEN AYRILDI?

İşte Murat Sabuncu'nun o yazısı:

Akşener 'Yavaş ya da İmamoğlu'nu önerdi, Kılıçdaroğlu hem itiraz etti hem de 'Gerekirse beşli imza ile açıklama yapalım’ dedi,

Akşener, "Yani ben kalkıp gideyim mi" deyince diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılmasında uzlaşıldı...

"Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz."

Altılı Masa bu açıklamayı yaptığında saat 19.30 civarıydı. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu adında uzlaşıldığını düşündü. Ancak kısa bir süre sonra önce Meral Akşener’e yakınlığıyla bilinen İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır "Millet 5’ten büyüktür" diye tweet attı. Ardından partinin kimi yetkilileri televizyon kanallarına bağlanıp ‘adayın henüz kesinleşmediğini’ söylediler.

Akşener toplantıdan sonra gece parti yöneticileri ile bir araya geldi. Bugün için de 81 ilin başkanını Ankara’ya çağırdı. Peki Akşener neden böyle yaptı? İçeriden aldığım bilgileri aktarayım:

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.

Akşener’in parti kurmayları ve il başkanları ile görüşüp son durumu yakında açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ise TİP ve SOL Parti ile görüşecek. Planlamada, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer bileşenleriyle temas da var.

2018’dekine benzer bir durum mu ortaya çıkar, yoksa bir şekilde uzlaşma mı olur bilmiyorum. Ancak içeride yaşananlar böyle.

MERAL AKŞENER'İN KENDİ AÇIKLAMASI

Meral Akşener, "Altılı Masa"dan neden ayrıldığını dünkü açıklamasında net olarak şöyle açıklamıştı:

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir.

Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Önce millet önce memleket demekten vazgeçmedik. Vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Olmadı, olamadı.