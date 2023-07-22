Miçotakis'ten Türkiye'ye teşekkür

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı. Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderileceği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak" denildi.