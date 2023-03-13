Milletvekili aday adaylığı ücretleri geri alınıyor mu? Milletvekili aday başvuru ücretleri ne kadar?

Milletvekili aday adaylığı ücretleri geri alınıyor mu? Milletvekili aday adaylığı ücretleri nereye gidiyor? Soruları merak edilen konular arasında yer aldı. CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekili aday adayı ücreti ne kadar , aday olmayı düşünenler tarafından merak ediliyor.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI ÜCRETLERİ GERİ ALINIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı seçim kararının ardından partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları ile ilgili sorular merak ediliyor. Aday adayı olup listelere girmek için belirlenen başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. Peki, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekili adaylık başvurusu ücreti ne oldu? Yatırılan ücret geri alınıyor mu?

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvuruları başladı. İşte Aday Adaylığı için başvuru şartları:

• En az ilkokul mezunu olmak

• Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak

• Kamu hizmetlerinden herhangi bir yasağı olmamak

• Taksirli suçlar hariç bir yıl ya da daha fazla hapiste yatmamak

• Zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlarla, resmi ihale ve alım satıma hile karıştırmış, devlet sırlarını açığa vurmuş, terör eylemlerine katılmış ya da terör eylemleri tahrik, teşvik suçları işlemiş olmamak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Yukarıda belirtilen şartları sağlamanız durumunda , aday olmak istediğiniz partinin IBAN’ına aday adaylığı başvuru ücretini yatırmanız gerekli. Bunların dışında, kendinizi tanıttığınız bir CV ve aday adayı olmak istediğinize dair dilekçe ile parti merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenim durumunu, askerlik ve adil sicil kayıtlarını gösteren belgeler ile kamu hizmetlerinde görevliler için istifa belgesi gibi adaylık şartlarını taşıdığınızı ispat eden belgeleri sunmanız gerekmektedir.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Siyasi partilerin milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri şöyle:

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi’nde adaylık süreci başladı. CHP milletvekili aday adayı başvuru ücreti 30 bin liradır. Engelliler, kadınlar ve gençlerde ise bu rakam 15 bin liradır.

AK PARTİ

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olmak isteyen kişilerin başvuru şartlarını taşımaları durumunda başvuru ücreti yerine AFAD’a bağış yapmaları isteniyor. Müracaatlar 16 Mart’a kadar devam edecek.

Müracaatlar parti il başkanlıkları ve genel merkezlerden yapılabilecek. Bu dönemde başvuru aidatı alınmayacak, bunun yerine AFAD'a bağış yapılması istenecek.

Başvurular yetişkinler için 20 bin lira, gençler için 10 bin lira, engelliler için 5 bin lira olacak ve istenen bu bedeller AFAD aracılığı ile deprem yardımı olarak kullanılacak. Başvuru sırasında AFAD’ yapılan bağışların alındı belgesinin ibrazı istenecek. Genç aday başvuruları 18-30 yaş arasında olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.” Açıklamasına istinaden başvuru sırasında dekont ibrazı istenecek.

İYİ PARTİ

İYİ PARTİ milletvekili aday adayı ücreti ise netleşmedi. Başvuru ücreti belirlendiğinde haberimiz güncellenecek.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili başvuru ücreti yetkililerce şu şekilde açıklandı: "Erkekler için 7500 TL, kadınlar için 5.000 TL. Depremzedelerden (bizzat depremden etkilenmiş), engellilerden ve şehit ailelerinden gerekli belgeleri ibraz etmeleri durumunda başvuru ücreti talep edilmeyecek."

Vatan Partisi, HÜDA PAR ve BTP'de aday adaylığı ücretsiz yapılabilecek.

Bağımsız milletvekili olmak isteyenler ise13 bin 916 lira yatıracak.

Bağımsız milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna yapılacak olun müracaatın ardından yatırılan bedel emanete alınacak.

Bağımsız adayların, adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraları geri alabilmeleri için 25 Mayıs'a kadar istifalarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeleri şartı aranacak.