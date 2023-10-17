Mine Gümüşkaya kimdir? Gerçek mi kurgu mu?

Mine Gümüşkaya'nın kim ve nereli olduğu sorusu, Türkiye'den ilk kez bir kişinin İsrail ordusuna gönüllü olarak katıldığı haberleri üzerine merakla sorulmaya başladı.

MİNE GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Mine Gümüşkaya, sosyal medyada yapılan, "Gönüllü olarak İsrail ordusuna katılıyorum. Zafer bizimdir" minvalinde bir paylaşımla gündeme gelen, gerçekte var olup olmadığı meçhul bir isimdir.

Bazı haber sitelerinde de yer alan iddiaya göre;

Mine Gümüşkaya adlı Türk vatandaşı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gideceğini ifade etti.

Konuyla ilgili bir de açıklamada bulunan Gümüşkaya, ''Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır'' ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan çatışmanın 11'inci gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede çok sayıda sivil yaşamını yitirirken Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya isimli sosyal medya kullanıcısı, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren Mine Gümüşkaya, 'bu fotoğrafı 'Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır' notuyla paylaştı.

Gümüşkaya'nın paylaştığı başka bir fotoğraf karesinde ise üzerinde İbranice yazıların bulunduğu bir bomba yer alıyor. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadın Türk halkını temsil etmiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

ÖZENDİRME ÇALIŞMALARI OLABİLİR

Gümüşkaya isimli kullanıcının gerçek olup olmadığı sorgulanırken, yapılan paylaşımın Türkiye'deki Yahudi gençleri özendirmek için özel bir çalışma olabileceği yorumları yapılıyor.

Bilindiği üzere Türkiye'de, Osmanlı döneminde İspanya'dan getirilen Sefarad Yahudileri'nin de katkısıyla binlerce Yahudi vatandaş var. Ancak birçoğu İsrail'deki "Siyonist Yönetim"in politikasını onaylamıyor. Bu nedenle de Türkiye'de kalmayı tercih etmiş durumdalar.