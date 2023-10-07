Muhalefetin Hamas-İsrail çatışmasına bakışı

Hamas ile İsrail arasında yeniden patlak veren savaşta dünyanın dört bir yanından yorumlar, değerlendirmeler geliyor. Türkiye de dahil birçok ülke çatışmalar hakkındaki görüşlerini dile getirerek öncelikle "itidal" çağrısında bulundu. Türkiye'de ayrıca muhalefet partileri de çatışmalara dair görüşlerini açıkladı. İşte muhalefet partilerinin Hamas-İsrail çatışmasına dair görüşleri:

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Filistin'in İsrail'e bu sabah düzenlediği operasyon hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Hamas tarafından bu sabah saatlerinde İsrail'e düzenlenen saldırıyı da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin halkının hakkının teslim edilmesi lazım."

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve "İsrail laftan değil güçten anlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İsrail, bu kınamalara ve açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde aylık olağan il başkanları toplantısının öncesinde partisine katılan yeni üyeler, İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı ve Suriye ve Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin konuştu. Erbakan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin “Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonucunda İsrail’in ‘Savaş durumu alarmı’ ilan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu da yanıtladı.

Erbakan, “Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonucunda İsrail’in ‘Savaş durumu alarmı’ ilan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım. İsrail kurulduğu 1948’den beri İsrail’i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz, lanetliyoruz ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor” cevabını verdi.

İsrail’in kınamalara ve açıklamalara kulak asmadığını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar diyen merhum Necmettin Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye’nin güçlü bir ülke olması lazım. Siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik olarak dışa bağımlılıktan tam manasıyla kurtulmuş olması lazım. Sadece bununla da yetmez. 57 Müslüman ülkenin zulme ve sömürüye karşı ortak hareket edebileceği bir platform oluşturmak, ‘D-60’ projesini hayata geçirmek gerekiyor.”

SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

"Hamas’ın, terör devleti İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Bugün bir kez daha açık ve net olarak ilan ediyoruz ki; biz, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz!"

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU

HAMAS'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Filistin'de devam eden siyonist işgal ve saldırılara karşı, Filistin direnişinin haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yapıcıoğlu, Kassam Tugayları’nın İsrail’e yönelik başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Filistin ve Hamas’a destek veren Yapıcıoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

“Hemen her gün Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yaşandığı, savunmasız insanların sokak ortasında yargısız infazla katledildiği, evlerin yıkılması suretiyle işgalin her geçen gün daha fazla genişlediği ve dünyanın bütün bu cürümlere sessiz kaldığı bir vasatta Filistin direnişinin ortaya koyduğu mücadele haklıdır, meşrudur.

Filistin'de devam eden siyonist işgal ve saldırılara karşı, Filistin direnişinin haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız.

Kudüs, Mescid-i Aksa ve bir bütün olarak Filistin işgalden kurtuluncaya kadar Filistinli kardeşlerimizle olan dayanışmamız sürecektir.

Siyonist işgal bölge barışının önündeki en önemli engeldir; siyonist zihniyet dünya barışına en büyük tehdittir.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam ülkeleri başta olmak üzere, barış ve huzurdan yana her kişi, kurum ve devlet, vakit kaybetmeden siyonist işgale karşı Filistin direnişinin yanında durarak net bir tavır almalıdır.”

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunu desteklediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, çatışmaların asıl sebebinin ‘İsrail’in işgali altındaki topraklarda süregiden saldırılar ve yeni yerleşimler kurması” olduğunu belirtirken Filistin’in İslam dünyası tarafından ‘sahipsiz’ bırakıldığını söyledi.

Davutoğlu, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırması ve ateşkesin sağlanabilmesi için diplomatik bir eylem planı ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle: “Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ve İslami kimliğinin sürekli ihlal edilmesi, İsrail işgali altındaki topraklarda süregiden saldırılar ve yeni yerleşimler kurulması karşında İslam Dünyası tarafından sahipsiz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin haklı direnişini dün olduğu gibi bugün de destekliyorum. Kalıcı bir barış İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlara saygı göstermesi, egemen bir Filistin devletini engellememesi, işgal altındaki topraklarda yeni yerleşimler inşa etmemesi, Filistinlilerin en temel insani haklarına saygı göstermesi ve Gazze’ye dönük tüm ambargoların kaldırılması ile mümkün olabilir. İsrail’in muhtemel savaş ilanı ile daha da yıkıcı sonuçların ortaya çıkmaması için Türkiye vakit geçirmeden İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırmalı ve ilgili taraflar arasında derhal ateşkesin sağlanabilmesi için diplomatik bir eylem planı ortaya koymalıdır.”

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın siyonistlere karşı, "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından konuya dair skandal bir açıklama yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı: "Filistin halkının haklı davasına gölge düşürenler de İsrail devleti de uluslararası hukukun ve insanlığın temel değerlerinin gerekliliklerini yerine getirmeli. Tarafları itidale ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyorum. Ortadoğu, ölümü değil barışı konuştuğumuz bir coğrafya olmalı."

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Filistin’in İsrail’e karşı başlatmış olduğu ‘Aksa Tufanı Harekatı’ ile ilgili açıklamada bulundu. Perinçek, Vatan Partisi Genel Merkezi’ne yaptığı açıklamada, “Filistin halkının mücadelesinin yanındayız ve başarılı olacaklarına eminiz.” dedi.

Perinçek’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Vatan Partisi olarak Türkiye kamuoyuna, milletimize ve bütün dünya kamuoyuna Ankara'dan sesleniyoruz.

“Aksa Tufanı Harekatını, Filistin direnişini bütün yüreğimizle ve bütün bilincimizle destekliyoruz. Bu harekat sonuna kadar haklıdır.

“Bu harekat birleşmiş bir coğrafyaya sahip olan Filistin devletinin kuruluşu, Filistin halkının tarihi ve meşru hatlarına kavuşması mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Tarihi bir atılımdır. Onun için büyük bir memnuniyetle ve zafere erişeceklerine duyduğumuz güvenle bu harekatın yanındayız, beraberiz.

“Türkiye kamuoyunda bu harekata karşı olan bütün Amerika ve İsrail güdümlü tezviratın da sonuna kadar karşısındayız.

AÇIKLAMA YAPMAYAN LİDERLER

Savaşın ilk gününde açıklama yapmayan isimler ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

HDP de ilk gün açıklama yapmayan partiler arasında yerini aldı.