Muharrem İnce neden çekildi? Sebeplerini kendisi bizzat tek tek açıkladı

Muharrem İnce neden çekildi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarıştan neden elendi, İnce yaptığı en son açıklamada neler söyledi, soruları bu aralar merakla soruluyor.

ince, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayıydı. Partisi, Memleket Partisi ise kendi adıyla yarışa katılan partiler arasında bulunuyordu.

Yapılan baskılar, kurulan tuzaklar sonrasında bir açıklama yapan İnce, adaylıktan çekildiğini söyledi. Peki, Muharrem İnce neden çekildi?

MUHARREM İNCE NEDEN ÇEKİLDİ?

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklarken çeşitli sebepleri dile getirdi. İnce, adaylıktan çekilme kararının nedeni olarak "rezil kampanyanın, Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği"ni belirtti.

İnce, iftira ve sahte belgelerle kendisine saldırıldığını, yalanlar ve iftiralar üzerine kurulu bir kampanyanın sürdüğünü ifade etti. Bu saldırıların etkisiyle seçmenin manipüle edildiğini ve oylarının düşürüldüğünü düşünüyor.

Ayrıca, FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bazı siyasilerin ve gazetecilerin bu durumu sevinçle karşıladığını ve amaçlarına ulaştıklarını belirtmiştir. İnce, ikinci tura kalamayacağını düşündüğü için adaylıktan çekildiğini ve Memleket Partisi'nin baraj altında kalmasını önlemek için bu kararı aldığını ifade etti.

İnce, geri çekilmenin bir mağlubiyet kabulü olmadığını ve mücadelenin devam edeceğininin altını çizdi.

Bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceklerini ve Memleket Partisi'nin Meclis'e girmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

TWITTER'DAN MESAJ YAYINLADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan çekilme sebebine açıklık getirdi.

İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.