Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin çağrısı

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırıları kınadı ve işgalciye karşı direnişi desteklediğini belirtti. Birlik, Müslümanların görevinin işgal altındaki mübarek toprakları özgürleştirmek olduğunu vurgulayarak, Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin Genel Sekreteri Dr. Ali El-Karadaghi ve Başkan Dr. Salem Saqqaf Al-Jafri imzasıyla bir açıklama yapan birlik, Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik öldürme, yıkım ve esaret yoluyla saldırılarının sınırları aştığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını dile getirdi. İşgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya ve orada çalışanlara yönelik saldırılardan sorumlu olduğunu ve bu durumun sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, "Mescid-i Aksa tufanı"nın meşru ve zorunlu bir direniş olduğunu ve Müslümanların bu direnişi desteklemesi gerektiğini vurguladı. Birlik, Filistin'in tamamında, özellikle Mescid-i Aksa'da, Kudüs Şerif'te ve Gazze'de kardeşlerin yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

İşte açıklamanın tam metni:

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, işgalciye direnmenin hukuki bir zorunluluk olduğunu ve uluslararası hukukla belirlendiğini, ilk kıblesini ve işgal altındaki mübarek toprakları özgürleştirmenin İslam milletinin görevi olduğunu beyan etmektedir.

Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik öldürme, yıkım ve esaret yoluyla saldırılarının her türlü sınırı aştığını, uluslararası toplumun ise büyük bir üzüntüyle bu duruma sessiz kaldığını tüm dünyaya gösteriyor.

Dolayısıyla işgalci iktidar ve onun işgalci yerleşimcilere verdiği destek, Mescid-i Aksa'ya ve orada çalışan kadın ve erkeklere yönelik saldırılarda onların güvenliğini sağlaması, bundan doğacak tüm sonuçlara katlanacak olandır.

Ve “Mescid-i Aksa tufanı”nın meşru, hatta zorunlu direnişin etkili bir gelişmesi olduğunu ve milletin görevinin, her biri kendi pozisyonunda ve gücü ölçüsünde, tüm imkanlarıyla onun yanında yer almak olduğunu, Filistin'in tamamında, özellikle Mescid-i Aksa'da, Kudüs Şerif'te ve gururlu Gazze'de kardeşlerimizi yalnız bırakmanın asla caiz olmadığını, aksine desteklenmeleri gerektiğini söylüyoruz.

Yukarıda anlattıklarımız, geçmiş ve şimdiki Müslüman alimlerin ittifak ettiği, Kur'an ve Sünnet'ten kesin delillere dayanan, aynı zamanda sağduyunun ve aklın da gereğidir.İnsan vücudu hiçbir şeyi kabul etmez. yabancı, vatanı müdafaa etmek ve her türlü mezhebin saldırısını püskürtmek sağduyunun ve dürüst aklın gereğidir.Kim ülkesinin işgalini kabul eder ki, ilk kıblesi ve Rasûlullah'ın yolculuğu bir yana, Allah ona rahmet etsin ve ona huzur ver - Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Zulme uğradıkları için savaşanlara izin verilmiştir ve şüphesiz Allah, onların zaferine kadirdir." (Hac: 39)

