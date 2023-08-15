"Müslüman Alimler"den HÜDA PAR'a ziyaret

Dünya Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhyiddin Ali el-Karadaği, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret ederek seçimlerde elde ettikleri başarı sebebiyle tebrik etti.

İstanbul il Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Karadaği, 14 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde milletvekili seçilen Zekeriya Yapıcıoğlu'nun şahsında HÜDA PAR'dan Meclis'e giren diğer milletvekillerini tebrik etti.

HÜDA PAR'ın Meclis'e girmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Karadaği, sürecin hayırlara vesile olmasını, bundan sonraki süreçte HÜDA PAR'ın daha da güç kazanarak hayırlı çalışmalar yapması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Yapıcıoğlu da Karadaği'ye iyi dilek temennileri için teşekkür etti.