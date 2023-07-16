Mustafa Kasadar oğlunun katiline idam veya kısas istedi

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar, canice katledilen 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın ölümüne ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Oğlunu öldüren caninin tutuklandığını belirten Kasadar, "Benim dünya güzeli oğlum toprak altında çürürken bu caniyi devlet benden aldığı vergilerle besleyecek, palazlandıracak. Bu bir zulümdür. Bu cani için idam ve kısas istiyorum. Başka hiçbir ceza yüreğimi ferahlatmaz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dondurucuda parçalanmış halde bulunan cesedin, gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Ailenin eski çalışanı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö. emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Hakan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acılı baba Kasadar, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Oğlumu öldürüp parçalara ayıran cani tutuklandı. Ama neye yarar? Benim dünya güzeli oğlum toprak altında çürürken bu caniyi devlet benden aldığı vergilerle besleyecek, palazlandıracak. Bu bir zulümdür. " diyen Kasadar, "Bu cani için idam ve kısas istiyorum. Başka hiçbir ceza yüreğimi ferahlatmaz." ifadelerini kullandı.

Kasadar, paylaşımında Bakara Suresi'nin "Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece hem öldürmekten hem de öldürülmekten korunursunuz." şeklindeki 179. ayetine de yer verdi.