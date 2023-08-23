Muti neden gözaltına alındı veya neden tutuklandı soruları magazin dünyasında bu aralar merakla soruluyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı.

MUTİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri belirlenen 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Yapılan incelemede, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlendi.

Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen Doğan T, "BIG" rumuzlu Samet I. ve "CAC" rumuzlu Şahan T. gözaltına alındı. Aynı kapsamda şüpheli sıfatıyla aranan "Muti" rumuzlu Muhammet Nedim D'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övmek", "suç işlemeye tahrik" gibi suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.

"Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

HEİJAN KİMDİR?

Şarkıcı, oyuncu. Asıl adı Doğan Tarda'dır. 1994, Van doğumlu. Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesin'i bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine devam etti.