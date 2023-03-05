Kızılcık Şerbeti Nila neden peruk takıyor, Nilay'ın peruk takma sebebi hastalık mı yoksa dizideki rolü gereği mi soruları merakla soruluyor.

Kızılcık Şerbeti isimli tartışmalı dizinin karakterleri arasında yer alan Nilay, son dönemlerde saçları gür olmasına rağmen perukla ekrana çıkmaya başladı.

Hal böyle olunca da seyircisi merakla soruyor Nilay neden peruk takıyor? Kızılcık Şerbeti oyuncusu hasta mı?

NİLAY NEDEN PERUK TAKIYOR?

Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında yer alan Feyza Civelek her hafta izleyicinin dikkat ettiği oyunculardan oldu. Peki Feyza Civelek'in peruk takmasının nedeni nedir?

Feyza Civelek neden peruk takıyor sorusu dizinin ilk bölümünden bu yana izleyicinin merak konusu oldu. Oyuncunun saçlarında bir problem olduğu düşünülse de herhangi bir açıklama yapılmadı; ancak ünlü oyuncuyu yakından takip edenler nedenini hemen anladı.

Feyza Civelek'in saçlarının ön kısmı uzun zamandır açılmaya başlamıştı.

Giderek daha çok açılmaya başlayan saçlarının bu halinden rahatsız olan Civelek, çareyi peruk takmakta buldu.

1995 doğumlu olan Feyza Civelek, ilk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisiyle yaşadı. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde bir rol alan Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum ve Sol Yanım dizilerinde de rol aldı.

5Kızılcık Şerbeti Nilay neden peruk takıyor Feyza Civelek dizide neden peruk takıyor

Feyza Civelek, 160 cm boyunda ve 55 kg'dir.

"KÖTÜ YORUMLARIYLI KIZI KANSER ETTİLER"

Feyza Civelek'in Instagram hesabından yorum yapan bazı kullanıcıların acımazısca karakteri linçlemesinin ünlü oyuncuyu derinden üzdüğü biliniyor.

Bazı yorumcular ise bu acımasız takipçiler için, "Kötü yorumlarıyla kızı kanser ettiler" değerlendirmesinde bulundu.