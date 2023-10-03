Nobel Fizik Ödülü kazananlar belli oldu

2023 Nobel Fizik Ödülü, lazerlerin elektronlar üzerine etkilerini araştıran Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'e verildi.

Son dakika haberi! Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" ile 2023 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl 11 milyon İsveç kronuna (yaklaşık 1 milyon dolar) yükseltilen ödül, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından veriliyor.

Nobel Fizik Ödülü, Macar bilim insanı Katalin Kariko ve ABD'li meslektaşı Drew Weissman'ın Covid-19 aşılarının yolunu açan mRNA molekülü keşifleri nedeniyle tıp ödülünü kazanmalarının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel oldu.

Dinamitin mucidi ve iş insanı Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine bilim, edebiyat ve barış alanlarındaki başarılara verilen ödüller, 1901 yılından bu yana bilim insanlarının en büyük onuru haline geldi..

Geçen yıl, Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger, iki parçacığın aralarındaki boşluktan bağımsız olarak birbirine bağlı olduğu kuantum dolanıklık üzerine yaptıkları çalışmalarla ödülü kazandılar; bu durum Einstein'ı rahatsız etmiş ve bir zamanlar "uzaktan ürkütücü eylem" olarak adlandırılmıştı.

Ekim ayı başında hafta içi peş peşe açıklanacak olan fizik ödülünü kimya, edebiyat, barış ve ekonomi ödülleri takip edecek.