ÖNDER 81 ilde sabah namazında buluşuyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 19 Mart Pazar günü Türkiye genelinde düzenleyeceği "İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor" programında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler ve sel nedeniyle vefat edenler için dua edilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "ÖNDER Gençlik" tarafından organize edilen buluşmaya, imam hatip okullarındaki öğrencilerin yanı sıra öğrencilerin aileleri, mezunlar ve camia mensupları katılacak.

İstanbul'da Fatih Camisi, diğer illerde ise merkez camilerde, sabah namazının ardından okunacak Kur'an-ı Kerim ve hatmi şerifler vefat edenlerin ruhlarına hediye edilecek.

Türkiye'nin afetlerden ve sıkıntılardan uzak olması için hatim duası yapılacak Fatih Camisi'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılması bekleniyor.

Buluşmanın yapılacağı mekanlar arasında Afyonkarahisar Selçuklu Cami, Ankara Hacı Bayram Veli Cami, Bilecik Orhangazi Cami, Bursa Ulu Cami, Eskişehir Reşadiye Cami, Nevşehir Kurşunlu Cami, Ordu Aziziye Cami, Sivas Ulu Cami, Tekirdağ Orta Cami ile Van Hz. Ömer Cami de yer alıyor.