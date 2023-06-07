Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Depremde orta hasarlı binalar ne olacak?

Orta hasarlı binalar yıkılacak mı, ağır hasarlı binalar gibi depremde orta hasar alan binalarda da yıkım gerçekleşecek mi, yıkımı gerçekleşirse devlet bunlara karşılık da ücretsiz ev verecek mi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya hasar alan binaların yıkımıyla ilgili son bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada hasarlı binaların ne olacağına dair önemli detaylarv erildi. Peki, orta hasarlı binalar yıkılacak mı, açıklamalarda bu konuyla ilgli detay var mı?

"Orta hasarlı bina", tipik olarak bir doğal afet veya başka bir yıkıcı olaydan sonra bina hasar değerlendirmesi bağlamında kullanılan bir terimdir. Onarım veya restorasyon gerektirebilecek, ancak ciddi şekilde hasar görmemiş veya yapısal olarak sağlam olmadığı düşünülen orta derecede hasarlı bir binayı ifade eder.

Genel olarak, bina hasar değerlendirmeleri, deprem, sel veya yangın gibi bir olayın ardından bir yapının güvenliğini ve yaşanabilirliğini değerlendirmek için yapılır. Değerlendirme tipik olarak, hasarın boyutunu değerlendirecek ve onarım veya restorasyon için önerilerde bulunacak olan kalifiye bir yapı mühendisi veya bina müfettişi tarafından gerçekleştirilir.

"Orta hasarlı bina" durumunda, binadaki hasar potansiyel olarak onarılabilecek veya restore edilebilecek kadar orta düzeydedir. Bununla birlikte, orta düzeyde bir hasarın bile bina sakinlerinin güvenliği için önemli bir risk oluşturabileceğini ve binanın yapısal olarak sağlam ve oturmak için güvenli olmasını sağlamak için uygun önlemlerin alınması gerektiğini not etmek önemlidir.

ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?

Kahramanmaraş depreminin ardından birçok yeni düzenleme gerçekleştirildi. Hasar tespit çalışmaları doğrultusunda yazılan çalışmalar da devam ediyor!

Orta hasarlı binaların durumuyla ilgili Bakan Kurum şu açıklamayı yapmıştı:

"7 bin personelimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te. Bu kapsamda bugüne kadar depremlerden etkilenen 11 ilimizde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi. 821 bin 302 bağımsız bölüm, 279 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Şanlıurfa'mızdaki durum ise şöyle; 17 bin 267 bağımsız bölümden oluşan 7 bin 417 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olarak tespiti yapıldı."

Bakan Kurum’dan yeni talimat! Orta hasarlı binalar da yıkılacak! Deprem bölgesiyle birlikte ülke genelinde bina dayanıklılık testleri için başvuru sayısı 2-3 kat yükseldi! Bununla birlikte hasar tespit çalışmaları da devam ediyor! Binlerce ağır hasarlı ya da yıkılmaya müsait olan tüm binalar denetimli olarak yıkılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir talimat vererek orta hasarlı olan binalar için de yıkım kararı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi ve ülke genelinde deprem konusunda gereken tüm tedbirleri almaya devam ediyor. Bakan Kurum devlet tarafından inşası gerçekleşen TOKİ konutlarının hiçbirinin depremde hasar görmediğini vurgulayarak; yapılan düzenlemeler ve yürütülen çalışmaların devletin kontrolünde olduğunu aktardı!