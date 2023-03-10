Orta hasarlı binalar yıkılacak mı, ağır hasarlı binalar gibi depremde orta hasar alan binalarda da yıkım gerçekleşecek mi, yıkımı gerçekleşirse devlet bunlara karşılık da ücretsiz ev verecek mi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya hasar alan binaların yıkımıyla ilgili son bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada hasarlı binaların ne olacağına dair önemli detaylarv erildi. Peki, orta hasarlı binalar yıkılacak mı, açıklamalarda bu konuyla ilgli detay var mı?

ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?

Kahramanmaraş depreminin ardından birçok yeni düzenleme gerçekleştirildi. Hasar tespit çalışmaları doğrultusunda yazılan çalışmalar da devam ediyor!

Bakan Kurum’dan yeni talimat! Orta hasarlı binalar da yıkılacak! Deprem bölgesiyle birlikte ülke genelinde bina dayanıklılık testleri için başvuru sayısı 2-3 kat yükseldi! Bununla birlikte hasar tespit çalışmaları da devam ediyor! Binlerce ağır hasarlı ya da yıkılmaya müsait olan tüm binalar denetimli olarak yıkılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir talimat vererek orta hasarlı olan binalar için de yıkım kararı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi ve ülke genelinde deprem konusunda gereken tüm tedbirleri almaya devam ediyor. Bakan Kurum devlet tarafından inşası gerçekleşen TOKİ konutlarının hiçbirinin depremde hasar görmediğini vurgulayarak; yapılan düzenlemeler ve yürütülen çalışmaların devletin kontrolünde olduğunu aktardı!