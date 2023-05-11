Oy pusulaları değişecek mi? İnce'nin aldığı oylar en olacak?

Oy pusulaları değişecek mi, Muharrem İnce'nin oy pusulasındaki yeri ne olacak, İnce'nin şu ana kadar aldığı oylar geçerli sayılacak mı soruları merakla soruluyor.

OY PUSULALARI DEĞİŞECEK Mİ?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilidiğini açıklamasından sonra gözler bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu ve oy pusulalarına çevrildi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İnce'nin bu kararı sonrası oy pusulasında değişiklik yaşanmayacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı oy pusulası gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında seçimlerden çekilen Muharrem İnce de yer alacak.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası, oy pusulasında herhangi bir değişiklik olmayacak. İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmayacak. İnce'nin ikinci tura kalması durumunda, 3'üncü olan aday ikinci tura kalmış kabul edilecek.

KULLANILAN YURT DIŞI OYLAR NE OLACAK?

Şu ana kadar 1 milyon 700 bin oy kullanıldı. Bu oylardan bazıları da Muharrem İnce'ye verildi. Peki, bu oylar ne olacak?

Bu oylar da aynen sayılacak. Geçersiz sayılmayacak. Ancak kullanılan oyun bir karışlığı olmayacak. Yani herhangi bir adaya yazılmayacak.