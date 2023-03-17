Pakistan'dan 11'inci yardım uçağı geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1200 çadırın yüklendiği 11'inci uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla aynı gün içerisinde gelen 3 uçakla toplam 13 bin 400 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan yola çıkan 3 geminin de bu ay içerisinde Mersin'e varması bekleniyor.

Ayrıca, diğer yardımlar da İstanbul'a düzenli olarak yapılan seferlerde Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçaklardaki boş alanlara yüklenerek gönderilmeye devam ediyor.