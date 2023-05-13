Pazartesi üniversiteler açık mı? 15 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim sonrasında okulların bir gün tatil olacağı biliniyor. Peki, üniversiteler de bu tatile dahil mi?

PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Okulların seçim nedeniyle pazartesi günü tatil olacağı haberini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptğı açıklamayla duyurmuştu.

Bakan Özer, açıklamasında, "Vatandaşlarımızda son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz. 1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum. Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." demişti.

Üniversitelerin tatil olacağına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi; ancak tatil olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü, önceki yıllarda veya seçimlerde sadece normal okullarda oy kullanıldığı için bu okullar seçimlerden bir gün sonra temizlik ve diğer işlemler için kapalı kalıyordu.

Üniversitelerde oy kullanma işlemi yapılmadığından buraların tatil edilmesini gerektiren bir durum da yok.

Özetlemek gerekirse; 15 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerin tatil edilmesine neden olabilecek bir durum söz konusu değildir. Yani üniversiteler eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor.