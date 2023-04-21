Putin'in mesajı camiden okundu

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye Müslümanlar akın etti.

Moskova bölgesinde 30'dan fazla noktada bayram namazının kılınması için özel alan hazırlandı.

Başkentteki camilerde namaz kılmak isteyenler, çevredeki metro istasyonları ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar, sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadelerinin üzerinde bayram namazına durdu.

Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.

Gaynuddin, cemaate Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlara yönelik kutlama mesajını okudu.

PUTİN'İN BAYRAM MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Dünyadaki her Müslüman için önemli olan, mübarek Ramazan ayının bitişini işaret eden bu bayram, engin bir manevi anlamı vardır ve insanların ahlaki kişisel gelişimini, merhamet ve şefkat taahhüdünü sembolize eder.

Ülkemizdeki İslam müminlerinin, ülkenin asırlık tarihi, dini ve kültürel geleneklerine derin bir saygı duyması ve bu geleneklere uygun genç nesiller yetiştirmesi son derece sevindiricidir.

Müslüman ümmetin hayatı, hayır ve çalışmalarla doludur. Hükümet ve kamu kuruluşlarıyla aktif olarak bağlar geliştirmekte ve eğitim, aydınlanma ve yardım girişimlerine sürekli ilgi göstermektedirler.

Devam eden özel askeri harekat sırasında Müslüman askerlerimiz, asker arkadaşlarıyla birlikte Rusya'yı savunuyor, savaşta cesaret ve karşılıklı destek gösteriyor. Müslüman örgütlerin etnik ve inançlar arası diyaloğa ve yeni nesillerin vatansever eğitimine katkılarına, değer verdiğimizi söylemeden geçemeyeceğiz.”

Moskova Merkez Camisi'ndeki bayram namazı ve okunan hutbenin kaydı kısa süre sonra Rossiya-1 devlet kanalında yayımlandı.

Rusya Müslümanları, başta Vladivostok, Ufa, Kazan, Grozni olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazını kıldı.