Ragnar Müslüman mı oldu sorusu sosyal medyanın son dönemlerde en çok konuştuğu sorular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Hollywood yıdızının İslam dinine ihtida ettiğine yönelik iddiaların aslı astarı ortaya çıktı.

RAGNAR MÜSLÜMAN MI OLDU?

Ragnar'ın Müslüman olduğu iddiası doğru değildir. 43 yaşındaki Avustralyalı aktör Travis Fimmel’in en çok bilinen rolü History TV kanalında yayınlanan ve 2020 yılında final yapan Vikings dizinde canlandırdığı Ragnar Lothbrok karakteriydi. Fimmel’in Müslüman olduğuna dair birçok iddia dizide canlandırdığı karakterle bütünleştirilerek yayılmaya başlamış. Bir Twitter hesabı tarafından paylaşılan fotoğrafta Viking dizisinde Ragnar Lodbrok rolüyle bilinen Travis Fimmel’in Müslüman olduğu iddia edilmişti. Fimmel’in iddiadaki fotoğrafları Mayıs 2023’te vizyona giren Kandahar isimli filmden alınmış. Travis Fimmel’ın 2016 yılında verdiği bir röportajda ateist olduğuna dair açıklamaları bulunuyor.

Fimmel’in takkeli ve elinde tesbih olan fotoğrafının nerede çekildiğine ulaşabilmek için fotoğraf tersine görsel arama yöntemi ile taranabilir. Taramanın ardından çıkan sonuçlar Fimmel’in paylaşımdaki fotoğrafının yer aldığı bir Twitter paylaşımına gidiyor. Hint oyuncu Ali Fazal, 26 Haziran 2023 tarihinde paylaştığı fotoğrafların açıklamasında Kanhadar isimli filmin Amazon Prime’da izlenebileceğini belirtmiş.

Gerard Butler’ın başrol olduğu filmde Travis Fimmel de yer alıyor. Fimmel’in Twitter paylaşımında Müslüman olduğunda dair iddiaları içeren fotoğrafları Kandahar isimli filmin IMDb sayfasında da görülebilir. Filmde Roman Chalmers isimli karakteri canlandıran Fimmel, CIA’deki görevi sebebiyle Dubai’deki bir Müslüman gibi davranıyor ve takke giyiyor, tespih taşıyor.

Filmin YouTube’da yer alan fragmanında da Travis Fimmel’in iddiadaki fotoğraflarda yer alan kıyafetleriyle birçok sahnede görülebilir.

Travis Fimmel’in fotoğraflarının bir filme ait olduğu tespit edilmesinin ardından dini inancının ne olduğuna dair araştırma yapıldığında 2016 yılından bir röportaja rastlanıyor. Travis Fimmel, kendisinin ateist olduğunu ifade etmiş.