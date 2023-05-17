Şehit yakınları Kılıçdaroğlu'nun çelengini istemediler

Şırnak'ta yer alan Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehit için Tokat'ta düzenlenen cenaze törenine, terör örgütleriyle iş tutan CHP ve İYİ Parti tarafından çelenk gönderildi. Şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek çelengi parçaladı.

Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup teröristle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehidin cenazesi geçtiğimiz gün Şırnak’ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat’a getirildi. Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Şehidin cenazesi geçtiğimiz gün Şırnak’ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat’a getirildi. Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Şehit yakınları, alanda bulunan ’CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı’ yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi.

İYİ parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisine ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı.