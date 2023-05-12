"Seküler Kürtler bizden İslamcılar Erdoğan'dan yana"

FETÖ ve terör örgütü YPG’nin fikirlerine yer veren Amerikan düşünce kuruluşu Gatestone Institute, HÜDA PAR’ı hedef alan bir yazı yayınladı.

ABD yönetimi üzerinde etkili olan Center For Security Policy adlı kuruluşun yayınladığı "Artık müttefik değil: Erdoğan’ın yeni Türk halifeliği ve Batı’ya karşı yükselen yeni cihatçı tehdit" isimli kitapta, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve darbe çağrılarına destek veren Türk yazar Burak Bekdil'in imzasını taşıyan makale, Gatestone Institute'da yayınlandı.

Aydın Doğan döneminde Hürriyet'te yazan ve Türk savunma sanayisi karşıtı analizlerle tanınan Burak Bekdil, ABD'nin Orta Doğu'daki işgallerini meşrulaştıran Middle East Forum'un da sıkı bir destekçisi.

YPG ve FETÖ fikirlerine yer veren Gatestone Institute, beş yıl boyunca Türkiye karşıtlığı ile tanınan ABD Başkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından yönetildi.

Burak Bekdil imzalı "Erdoğan'ın Yeni Müttefiki: Türkiye'nin Hizbullah Teröristleri” makalesinde HÜDA PAR topa tutuldu, terör örgütü PKK’nın adı geçmedi.

Makalede yer alan ifadeler başlıca şu şekildeydi:

“LÜBNAN İLE KARIŞTIRILMAMALI”

"Türkiye Hizbullahı ile Lübnan Şii terör örgütü Hizbullah karıştırılmamalı. İkisi de Allah'ın Partisi adını taşıyor ama farklı örgütler.

Örgüt genellikle Batman'da faaliyet gösteriyor. Toplam 188 kişinin ölümünden sorumlular. Bunların çoğu Batman'dan. Kimileri ensesine 32 el ateş edilerek öldürüldü. Kurbanların erkek olanları içki içtikleri için, kadınlar ise mini etek giydiği için öldürüdü. Konca Kuriş adlı feminist Müslüman aktivist, Hibullah tarafından kaçırıldı ve 35 gün işkenceye uğradıktan sonra öldürüldü. İslamcılığı sorun değildi ama feminizmi büyük bir sorundu.”

ABD için “biz” ifadesini kullanan eski Hürriyet yazarı Burak Bekdil, yazısına şu şekilde devam etti: “"Uluslararası topluluk Kürtlerin tek bir grup olmadığının farkında. Bizim müttefikimiz olanlar seküler Kürtler. İslamcı Kürtler ise Erdoğan'ı destekliyor. Erdoğan, sırf seçimleri kazanmak için radikal bir grup olan ve terörist olduğu bilinen HÜDA PAR ile anlaştı. HÜDA PAR, eski terör örgütü Hizbullah'ın sivil görünümlü versiyonu.”

"Eğer Erdoğan 14 Mayıs'ta kazanırsa, ilk defa radikal İslamcı teröristler Türk meclisine girecek. Hizbullah teröristleri tıpkı IŞİD gibi yüzlerce kişiyi öldürdü. Bir NATO ülkesinin meclisinde bunlar mı olacak? Bu, Batılı diplomatların Ankara'daki ana gündem konusu. Hepsi şok içinde."

TÜRKİYE DÜŞMANI YAZAR

Burak Bekdil, kendisi de Türk olduğu halde Amerikan Gatestone Institute’da sürekli olarak Türkiye karşıtı yazılar kaleme alıyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ve Ege’deki haklarına karşı çıkan Burak Bekdil, Yunanistan’ı destekliyor.

Türkiye’nin tarafsız Ukrayna politikasını “Putin’in müttefikleri” olarak nitelendiren Burak Bekdil, “Yunan-Fransız-Amerikan ittifakı, Türkiye’yi savuşturacaktır” ifadelerini kullanıyor.

FETÖ’nün ve terör örgütü PKK/YPG’nin iftiralarını da destekleyen Burak Bekdil, “Türkiye IŞİD ile kol kola” iftirasını yazan isimler arasında.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi için ise Burak Bekdil, doğrudan “Erdoğan yaptırdı” dedi, FETÖ’cüleri akladı.

Öte yandan Burak Bekdil, PKK için “terör örgütü” ibaresini kullanmıyor.