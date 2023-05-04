Selahattin Demirtaş neden hapiste? Demirtaş kaç yıl hapis cezası aldı?

Selahattin Demirtaş neden hapiste? Ne ile suçlanıyor, şu ana kadar kaç yıl haphis cezası aldı soruları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda sık sık tekrarlaması nedeniyle merak konusu oldu.

HDP'nin genel başkanlığını yaptığı dönemde Diyarbakır'da gözaltına alınarak Edirne cezaevine gönderilen Demirtaş'ın neden tutuklandığına dair sık sık tezvirat yapılır. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu ileri sürmektedir. Ancak, Yargıtay tarafından onaylanmış ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Demirtaş, birden fazla davadan da tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTE?

Ağabeyi PKK saflarında bulunan Selahattin Demirtaş, başta 2013 yılındaki Kazlıçeşme konuşması olmak üzere birçok konuşmasında terör örgütü propagandası yaptı. En vahim konuşması ise de hiçbir zaman terör örgütü PKK'yı "terör örgütü" olarak görmediklerini söylemesiydi. Demirtaş'ın bir konuşmasında bebek katili Öcalan'ın heykelini dikeceklerini açıklaması ise bardağı taşıran son damla olmuştu.

İşte Demirtaş neden hapiste sorularının cevaplarından birkaç tanesi:

- “Burada, Kandil’de KCK’nin üst düzey yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik…”, “Türkiye’den bakınca Kandil bir savaş merkezi olarak düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha hazır…”

- “PKK’yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.”, “26-27 Aralık’ta Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi’nin Olağanüstü Kongresi’ne bizler de genişletilmiş biçimde katılacağız. Öz yönetimin, özerkliğin inşası ve içinin doldurulması […] için önemli kararlar alacağız.”, “Bizim başarımız, yani HDP’nin başarısı ki Sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir.”

- “Buna alışsanız iyi olur; çünkü biz daha Başkan APO’nun heykelini dikeceğiz, heykelini.”, “Bizim bir milletvekilimiz bir PKK’linin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor medyada. Çok açık söyleyeyim: Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili, kusura bakmasınlar, parti disiplini gereği ben soruşturma açtırırım.”, “Barış için çarpan bir yüreği İmralı’da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz… Müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan’a, Başkan APO’ya özgürlük olacaktır.”

YARGITAY TARAFINDAN KESİNLEŞEN CEZASI

Selahattin Demirtaş'ın Yargıtay tarafınan kesinleştirilmiş 4 yıl 8 aylık hapis cezası bulunuyor.

Diğer suçlamalarla ilgili davalar ise devam ediyor.

Bu davaların en önemlisi ise 6-7 Ekim olaylarında 53 vatandaşın ölümüne neden olduğu sokağa çağrısıdır.

Demirtaş, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 53 vatandaşın ölümünden sorumlu tutuluyor. Bu suçlama, "Kobani Davası" olarak bilinen davanın dosyasında yer alıyor.

HAKKINDA 142 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ VAR

31 ayrı fezleke birleştirilerek hazırlanan iddianamede, Demirtaş için 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN ALDIĞI CEZALAR

Selahattin Demirtaş'ın şu ana kadar aldığı hapis cezaları şöyle:

- HDP mitingindeki PKK propagandasından 4 yıl 8 ay hapis (Yargıtay tarafından onanmış)

- Demirtaş, terörle mücadele savcısına hakaretten 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

- Cumhurbaşkanına hakaret suçlamsından 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

- “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçundan yargılandığı davada ise 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. (Temyizde)

Şu ana kadar hakkında 11 yıldan fazla verilmiş mahkumiyet kararı bulunuyor.

Demirtaş 2016 yılından bu yana 7 yıldır tutuklu bulunuyor.

CHP'NİN DESTEKLEDİĞİ YASAYLA TUTUKLANDI

Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılarak tutuklanmasına neden olan süreçte TBMM'de çıkarılan dokunulmazlık yasası CHP tarafından desteklenmişti. 20 Mayıs 2016’da yapılan oylamada Anayasa değişikliği, CHP’nin de destek vermesiyle 367’nin üzerinde oyla kabul edilerek, dokunulmazlıklar kaldırıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Demirtaş ve arkadaşlarının dokunulmazlıkları otomatik olarak kalkmıştı.