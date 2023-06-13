Sevan Nişanyan neden tutuklandı, hapis cezası almasına neden olan suç neydi soruları merakla cevap arıyor.

SEVAN NİŞANYAN NEDEN TUTUKLANDI?

Sevan Nişanyan, İzmir'in Selçuk İlçesi'ne bağlı Şirince Mahallesi'nin kırsal kesiminde bulunan kendi arazisine 60 metrekarelik bir ev inşa etti.

Ancak arazi, SİT (SİT Alanı) olarak belirlendiği için inşaat iki kez mühürlendi. Buna rağmen Nişanyan, inşaatı tamamladı.

Bu durum üzerine Selçuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davalar açıldı. Suçun tekrarlandığı gerekçesiyle açılan davalar, 2013 yılında kesinleşmeye başladı.

Sonuç olarak, Nişanyan 2 Ocak 2014 tarihinde Torbalı Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Zaman içinde farklı cezaevlerinde cezasını çeken Nişanyan, bir süre kapalı cezaevinde disiplin suçu nedeniyle tutuldu.

Nişanyan en son Foça Açık Cezaevi'nde bulunuyordu.

Mükerrer suçlardan dolayı 11.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nişanyan, üç ayda bir ev izni kullanma hakkına sahipti.

Ancak Temmuz 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Nişanyan, geri dönmedi ve firar etti.

SEVAN NİŞANYAN KİMDİR?

Sevan Bedros Nişanyan, Türk-Ermeni bir ailenin çocuğu olarak 21 Aralık 1956'da doğdu. İlköğrenimini Pangaltı Mıhitaryan Okulu'nda tamamladı ve genç yaşta düzenlenen bir bilgi ve kültür yarışmasında üçüncülük elde etti. Ortaöğrenimini Işık Lisesi ve Robert Lisesi'nde tamamladı. ABD'ye üniversite eğitimi için gitti ve Yale Üniversitesi'nde felsefe okudu. Columbia Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası programına kabul edildi, ancak doktora tezini tamamlamadan Türkiye'ye döndü.

23 yaşındayken Türkçeye çevirdiği Grundrisse adlı kitap yayımlandı. Birikim dergisinde ve The New York Times'ta yazıları yayımlandı.

1984-1985 yıllarında Commodore 64 adlı kişisel bilgisayarı Türkiye'ye getiren firmanın kurucusu ve yöneticisi oldu. Bilgisayar programcılığıyla ilgilendi ve çeşitli konuşma ve konferanslara katıldı. Türkiye'nin ilk popüler bilgisayar dergisi olan Commodore'da yazılar yazdı.

1986'da Flight of the Spruce Goose adlı filmde senaryo danışmanlığı yaptı.

Uzak Doğu ve Britanya yayınevleri için seyahat kitapları kaleme aldı. Türkiye'de Küçük Oteller Kitabı adlı eseri büyük bir referans kitabı haline geldi.

Hapis cezası sırasında "Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü" adlı eseri tamamladı. Ayrıca "Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı" adlı kitapta sözlüğün popüler bir özeti yayımlandı.

2004'te Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü'ne layık görüldü. Ankara'nın Doğusundaki Türkiye adlı gezi rehberi, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hakkında resmi görüşleri sorguladı.

Nişanyan'ın eleştirel bir bakış açısıyla kaleme aldığı "Yanlış Cumhuriyet: Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru" adlı kitabı 2008'de yayımlandı. "Sözlerin Soyağacı" adlı eserinin genişletilmiş versiyonu da aynı yıl piyasaya çıktı.

Agos ve Taraf gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca "Kelimebaz" adlı köşe yazıları iki ayrı kitapta toplandı.

2009'dan itibaren Anadolu yer adları üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın ilk ürünleri "Adını Unutan Ülke: Türkiye'de Adı Değiştirilen Yerler Sözlüğü" adlı kitapta ve Index Anatolicus web sitesinde yayımlandı.

2012'de Şirince'de kaya mezarı inşa etti. Aynı yıl otobiyografisi olan "Aslanlı Yol" adlı kitabı yayımlandı.

Şirince'de inşa ettiği binalar mühürlendi, ancak mührü sökerek inşaata devam etti. Bu nedenle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası infaz edilmek üzere Söke Cezaevi'ne gönderildi, ancak 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden firar etti ve Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulundu.

2020'de Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu ve bu nedenle soruşturma başlatıldı.

2021'de Yunanistan'da yaşadığı Samos Adası'na dönmek istedi, ancak Yunanistan tarafından istenmeyen kişi ilan edildi.