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Sezer, Kılıçdaroğlu'nu evine davet etti

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu'nu evine davet ederek onunla baş başa görüştü.

Gündem 30.03.2023, 15:16 30.03.2023, 15:20
Sezer, Kılıçdaroğlu'nu evine davet etti

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, "Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum" dedi. 

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Görüşme talebinin Ahmet Necdet Sezer'den geldiği, görüşmenin basına kapalı gerçekleşti. 

Sezer görüşme sonrasında "Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.

#Kemal Kılıçdaroğlu #Ahmet Necdet Sezer
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