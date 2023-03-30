Sezer, Kılıçdaroğlu'nu evine davet etti

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, "Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Görüşme talebinin Ahmet Necdet Sezer'den geldiği, görüşmenin basına kapalı gerçekleşti.

Sezer görüşme sonrasında "Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.