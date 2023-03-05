Son Dakika: İyi Partili Milletvekili Ayhan Altıntaş neden istifa etti, Ayhan Altıntaş kimdir, nerelidir?

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert bir açıklamayla 6'lı Masa'dan kalkmasının etkileri sürüyor.

Akşener’in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Altıntaş paylaşımında "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

AYHAN ALTINTAŞ KİMDİR?

Ayhan Altıntaş. 29 Mart 1958 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Yozgatlı olan Altıntaş siyasetçi olmasının yanında asıl mesleği elektrik mühendisliğidir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştur.

1981 yılında da Elektrik Yüksek Mühendisi olarak Yüksek lisans eğitimini tamamlamış.

1979-1981 arasında ODTÜ'de asistanlık yapmıştır.

1981 yılında Fulbright bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesi'nde doktoraya başlamış, 1986 yılında ElectroScience laboratuvarı en iyi tez ödülünü alarak mezun olmuştur.

1987 yılında Avustralya Milli Üniversitesinde göreve başlamış, 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başlamıştır.

1990 yılında Doçent, 1996 yılında ise Profesör olmuştur.

1996 yılında Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde, 1997-1998 akademik yılında Almanya Münih Teknik Üniversitesi'nde, 2002-2003 akademik yılında ise Kanada Concordia Üniversitesi'nde misafir profesör olarak bulunmuştur.

Bilkent Üniversitesi'nde, 2005-2011 yıllarında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2015-2018 yıllarında da Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

2014-2015 akademik yılında Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı ve Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanlığı yapmıştır.

2018 yılı itibarıyla İYİ Parti Ankara milletvekili seçildi.

İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile İYİ Parti'den istifa etmiştir.