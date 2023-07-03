Srebrenica soykırımı koşu etkinliğiyle anılıyor

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük insanlık suçlarının işlendiği toprakların adıdır Bosna Hersek. 1992-1995 yılları arasında Bosna’nın şehirleri yakıldı, onbinlerce insan katledildi, binlerce çocuk keskin nişancı kurşunlarıyla can verirken, 50 binin üzerinde kadın sistematik tecavüzlere maruz bırakıldı. Bu güzel ülkeye ve insanlarına yapılanlar “bilinmesin, görülmesin, duyulmasın” diye utanç verici yöntemler uygulandı.

11 Temmuz 1995’de Srebrenica’da 8372 silahsız ve savunmasız Boşnak soykırıma tabi tutuldu. Cesetlerine, aradan geçen 28 yıla rağmen hala tam olarak ulaşılabilmiş değil. Anneler, eşler, kız kardeşler ve kız çocukları yakınlarının cansız bedenine ulaşabilmek için, bir mezarları olsun diye yıllardır bekliyor...

Avrupa’nın tam ortasında yaşanan bu vahşetin unutulmaması ve unutturulmaması için 2021’de ilkii gerçekleştirilen “Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu” bu yıl üçüncü kez binlerce kişinin katılımıyla düzenleniyor.

Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bakırköy Belediyesi’nin iş birliğinde yapılan etkinlikte Srebrenica Boşnak Soykırımında katledilen 8372 kurbanın anısına, 8372 metre uzunluğundaki “saygı parkurunda” düzenlenen koşu ile, sporun evrensel dilinin bir insanlık ayıbını hatırlatması ve bu farkındalığın gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

“3. Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu” bu yıl iki yeni proje ortağı Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Rumeli Eğitim Vakfı’nın da katılımıyla büyüyor, genişliyor, kitleleri bir araya getiriyor.

Rumeli Balkan sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, toplumumuzun hemen her kesiminden federasyon, dernek, vakıf, platform, siyasi parti ve spor kulübü gibi kuruluşların destek verdiği bu özel ve anlamlı buluşma 9 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Koşu, Yeşilköy Balıkçılar Meydanı’nda sabah 9’da başlayacak.

Koşuya katılmak isteyenler için Türkiye Bosna Sancak Derneği önünden otobüsler kaldırılacak olup 0533 950 71 67 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

