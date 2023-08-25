Sudan tamamen yok olma tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'da devam eden çatışmaların tüm ülkeyi yok etme tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Griffiths, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'daki savaşın, insani acil durumu büyük oranda tetiklediğini belirten Griffiths, hızla yayılan bu çatışma durumunun ve ardından gelen açlığın, hastalıkların ve yerinden edilmelerin, tüm ülkeyi yok etme tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Griffiths, devam eden çatışmaların başkent Hartum ile Darfur'un yanı sıra Kordofan'a da sıçradığını ve Kadugli şehrindeki gıda stoklarının tamamen tükendiğini bildirdi.

Sudan'ın El Cezire eyaletindeki sivillerin güvenliği konusunda da son derece endişeli olduğunu kaydeden Griffiths, şunları kaydetti:

"Çatışma ne kadar uzun sürerse etkisi o kadar yıkıcı oluyor. Bazı bölgelerde gıdalar tükendi. Yüzbinlerce çocuk ciddi şekilde yetersiz besleniyor ve tedavi edilmediği takdirde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Ülke genelinde kızamık, sıtma, boğmaca, dang humması ve akut sulu ishal vakaları bildiriliyor. Birçok kişinin tıbbi tedaviye erişimi yok. Çatışmalar, çoğu hastanenin hizmet dışı kalmasıyla sağlık sektörünü büyük oranda yok etti."

Griffiths, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğini ve yaklaşık 1 milyon kişinin komşu ülkelere sığındığını belirtti.

Komşu ülkelere daha fazla Sudanlı mültecinin gitmesinin, durumu daha zor hale getirdiğini vurgulayan Martin Griffiths, "Sudan'da uzayacak bir çatışma, tüm bölgeyi insani bir felakete sürükleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Griffiths, Sudan'da bazı çocukların çatışmalarda kullanıldığına ilişkin haberlerin de son derece rahatsız edici olduğunu vurguladı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Beşinci ayına giren ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde devam eden şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.