Süleymancılar kimdir? Süleyman Efendi Cemaati lideri kim?

Süleymancılar kimdir, kime bağlılar, liderleri veya şeyhleri kimdir soruları bu aralar merakla soruluyor. Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen Süleyman Efendi Cemaati'nin şu anda fiili olarak başında bulunan Alihan Kuriş'in siyasi açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıları sonrasında cemaatin önde gelenleri ve tabanı ayağa kalktı.

SÜLEYMANCILAR KİMDİR?

Süleymancılar, Süleyman Hilmi Tunahan'ın kurduğu bir İslami cemaattir. Süleyman Hilmi Tunahan, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış bir İslam alimidir. Süleymancılar, onun öğretilerini ve metodolojisini takip eden bir topluluktur.

Süleyman Hilmi Tunahan, İslam'ın geleneksel ve selefi yorumunu benimsemiş ve özellikle tasavvufa önem vermiştir. Cemaat, Kur'an'a ve hadislere dayanan dini eğitim ve öğretim vermek, ibadetleri yerine getirmek, ahlaki değerleri yaymak ve toplumun İslamiyet'e uygun bir şekilde yaşamasını teşvik etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Süleymancılar, özellikle Türkiye'de etkili bir cemaat olmuştur. Genellikle cemaat üyeleri, camilerde, İslami eğitim kurumlarında ve dini faaliyetlerde aktif rol oynamaktadır. Ayrıca Süleymancılar, çeşitli sosyal yardım projeleriyle de bilinirler.

Ancak, Süleymancılar bazı tartışmalara da konu olmuştur. Bazı eleştirmenler, cemaatin kendine özgü bir dini yorumlaması olduğunu ve diğer İslami gruplardan farklılaştığını ileri sürmüştür. Ayrıca, cemaatin bazı siyasi etkileri olduğu da iddia edilmiştir. Bu konular tartışmalı olmakla birlikte, Süleymancılar genel olarak dini hayatlarını sürdüren bir topluluk olarak bilinmektedir.

SİYASİ AÇIKLAMALAR CEMAATİ BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ

Cemaatin önde gelen isimleri, Alihan Kuriş'in babasının döneminden cemaate emek veren insanlar, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın bizzat öğrencileri olan isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden Alihan Kuriş'e sert tepki gösterilerek, bir zamanlar Süleyman Efendi'ye dünyanın en büyük zulümlerini yapan CHP zihniyetiyle aynı cephede olması eleştirildi.

İşte Süleyman Efendi Cemaati'nden gelen tepkiler:

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN'IN TALEBESİ YILMAZ'DAN TEPKİ

Süleyman Efendi’nin talebesi Adalet Partisi eski Balıkesir Milletvekili Müftü Hüsnü Yılmaz, cemaati yanlış yönlendirdiğini söylediği Alihan Kuriş'e tepki göstererek “Bu vebalin altından kalkamazsın” uyarısı yaptı. Süleymancılar cematinin lideri Alihan Kuriş'in "Erdoğan'ı desteklemiyoruz" açıklamasına Süleyman Efendi’nin talebesi Adalet Partisi eski Balıkesir Milletvekili Müftüsü Hüsnü Yılmaz'dan sert tepki geldi.

"Daha önce kardeşlerimizi İstanbul'da şaşırttı" diyerek Alihan Kuriş'i eleştiren Hüsnü Yılmaz "Milyonlarca kardeşimizi küfre yönlendirmenin vebalinin atından kalkamazsın. Bu sefer işin sabrı kalmadı çünkü PKK ile altı ok, İngiliz, Amerika, Fransa birleşti. Bütün küfür kuvvetleri birleşti. hala sabredersek bize de millet arkamızdan beddua edecek." dedi.

Yılmaz cemaate İslam konusunda CHP tehdidini şu sözlerle aktardı; Hazreti üstadımızın bir tek cümlesini söyleyeyim onunla bitireyim. Üstad "Bu altı ok var ya, bu imanın altı şartına karşı uydurulmuş ve tanzim edilmiştir. Bu altı okla imanın altı şartı yok edilecektir. İmanın esaslarına saplanacak oklardır. Bunlara oy vermek şöyle dursun. En ufak bir muhabbet besleyende iman ve İslam bulunmaz." buyurmuştur.

"GEÇMİŞ SEÇİMLERDEKİ HATANIN BİN MİSLİ ŞİMDİ YAPILDI"

Süleyman Efendi’nin talebesi Adalet Partisi eski Balıkesir Milletvekili Müftüsü Hüsnü Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde; Sevgili Mahmud'um Alihan Kuriş denilen adam ne hale getirdi teşkilatı. Rus gavuruyla ABD gavuru birleşseydi kursları bu kadar feci duruma getiremezdi. Herkes kursa saldırıyor. Şimdi bu seçimden sonra bilhassa kurstan talebelerini çekiyorlar. Yardım zaten kesildi. Ama işin en kötü tarafı ne biliyor musun? PKK'ya 6 oka oy verdirmek suretiyle İngiliz gavurunun planladığı ABD kafirlerinin de beraber olduğu bütün şer güçlerinin birleştiği bir yere alenen oy verdirtti ve böylece geçmiş seçimlerdeki hatanın bin misli belki bir milyar misli daha tehlikelisini yaparak utanmadan sıkılmadan kardeşlerimizi küfre sevk etti. Kısacası ne din kalır ne iman.

"MILYONLARIN HAKKINI ÜZERİNE ALDIN"

PKK'ya 6 okun altına imza atacak mühür basacak kişi Müslüman da olmaz, nikahı da gider, dini de gider, Ebu Cehilin yanında yerini alır, bu kesin! Kaytaran Alihan kendini manevi mesuliyetten kurtaracağını zannediyor. kendi yaptığı günah bir tarafa boğazına kadar yoruldu da şimdi milyonlarla kardeşimizi küfre hizmet ettirmekle milyonların hakkını üzerine aldın. Bunu hesabını nasıl vereceksin. Bunun tövbesi de olmaz. ne kadar tövbe etse milyonların günahının altından kalkamaz. Bizim pırlanta gibi bir vilayetimiz olan hazreti üstadımızın kemal ağabeyin "Bizim Antalya" dediği yeri solcuların durağı yaptı. PKK'nın merkezi yaptı. O kadar ilerideyken sağ şimdi sol ileri geçti.

İstanbul'da İmamoğlu'nu belediye reisi yapacağım diye kardeşlerimizi şaşırttırdı. İstanbul'da kardeşlerimize sola oy verdirtti. İstanbul'da bu vebalin altından kalkmak mümkün mü. Hazreti üstadımızın bir tek cümlesini söyleyeyim onunla bitireyim. Üstad "Bu altı ok var ya, bu imanın altı şartına karşı uydurulmuş ve tanzim edilmiştir. Bu altı okla imanın altı şartı yok edilecektir. İmanın esaslarına saplanacak oklardır. Bunlara oy vermek şöyle dursun. En ufak bir muhabbet besleyende iman ve İslam bulunmaz." buyurmuştur.

Haydi bildiklerini yapsınlar. Ben şu yaşlı halimle ölmeden bunları söyleyebildim. Daha önce söyleyecektim ama biraz sabır mı etsek dedik. Bu sefer işin sabrı kalmadı çünkü PKK ile altı ok, İngiliz, Amerika, Fransa birleşti. Bütün küfür kuvvetleri birleşti. Hala sabredersek bize de millet arkamızdan beddua edecek. Elhamdülillah o bedduadan kurtulduk. Şimdi millet arkamızdan rahatlıkla dua edebilir.

KURİŞ'E KARŞI KURULAN PLATFORMDAN AÇIKLAMA

Süleymancılar cematinin lideri Alihan Kuriş'in "Erdoğan'ı desteklemiyoruz" açıklamasının ardından kendilerini Süleyman Efendi Talebeleri diye adlandıran bir platform tarafından bu kez "Erdoğan'ı destekliyoruz" açıklaması geldi.

Alihan Kuriş, Süleymancıların eğitim verdiği tüm kurs öğrencilerine tebliğ niteliğinde bir cümle kurarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Müslümanlara şirke sevk eden bir münafık" olduğunu savunarak destek vermeyeceklerini söylemişti.

Bu kez platform adına Zeki Çalışkan tarafından bir mektup yayınlandı. Mektupta "Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını destekleyeceğimizi kamu oyuna beyan ederiz" denildi.

Süleyman Efendi Talebeleri Platformu, Alihan Kuriş'e cevaben "Münafık Samiri'den kafir firavun ve avaresiyle kuçaklaşmkadan geçmediğini bu safsataya kendi mankurtlaştırılmış müntesipleri hariç aklı başında hiçbir müslümanın kanmayacağını hatırlatır ve okyanus ötesi ile işbirliği içinde olduğunu cemaati ile dürüstçe paylaşmasını tavsiye ederiz" denildi.

Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

CEMAATİN İLERİ GELENLERİNDEN İBRAHİM ASLAN'DAN TEPKİ

Süleyman Efendi Cemaatinden H. İbrahim Aslan, basın açıklaması yayımlayarak gerçeği kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bendeniz H.ibrahim Aslan görülen lüzum üzerine aşağıdaki konuları kamuoyumuzun dikkatine sunmayı önemli bir görev biliyorum. Süleyman Efendi Hz.lerinin dini Mübin'e ve Kuranı Kerime hizmetleri her türlü takdirin üzerindedir. Efendi Hz.leri ahirete irtihal ettikten sonra hizmetlerin başına damadı olan Kemal Kacar beyefendiyi, kurslardaki hocalar ve talebeler hizmetlerin başına seçerek getirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı Belediye Başkanı olduğu dönemde adaylığı meselesi gündeme geldiğinde Kemal Bey abi o dönem Refah partisi İstanbul İl Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyor, yaptığı siyasi çalışmalardan dolayı beğeniyor ve seviyordu. Belediye başkanı seçilip göreve başladıktan takriben yıl sonra yaptığı çalışmaları ve hizmetleri gördükten sonra beğendi, ben ve yakın arkadaşlarımızla sohbet ederken Kemal Bey abi Sayın Recep Tayyip Erdoğan inşallah ileride Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olur dedi. Bizler buna şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızda başta üniversite öğrencileri olmak üzere Kuranı Kerim ve ilim okuyan talebelere her zaman yardımlarını esirgememiştir. Bundan dolayı ben ve arkadaşlarım Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz.

Babam 1935 yılında İstanbul'da Efendi Hz.lerinin o günkü hizmet sohbetlerinde bulunmuş ve tanışmıştır. Şahsım ise 1968 senesinde Kemal Kacar abi ile tanıştım. 1974 yılında Kemal Bey abi beni çağırarak hizmetlerin ekonomik işlerinin yürütülmesi için şahsıma görev verdi. Ben de kendi kaynaklarımızdan elimden gelen taleplere istiap haddi dahilinde gerekli yardımları yaptım. Kemal Bey abinin vefatı ile birlikte benim de görevlerim bitti.

Hal böyleyken Alihan Bey'in bu davayı siyasete alet etmesini anlamak mümkün değildir. Bunu benim gibi isimlerini zikretmeye gerek görmediğim binlerce arkadaşım kabul etmemektedir. Ümit ederim ki bir an evvel bu yanlış kararından vazgeçip insanları hür iradeleriyle baş başa bırakır.

Kamuoyuna saygılarımla duyurulur.