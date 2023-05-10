Sultan Alaaddin'den sonra tahta kim geçti, devlet yönetimini onun başına kim geldi. Alâeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1220-1237 yılları arasında hüküm süren sultanıdır. Saltanatı boyunca Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatdı. İnşa ettirdiği eserler, idari ve askeri başarılarıyla hem kendisine hem de devletine prestij kazandırdı. Türkiye ve dünya literatüründe en ünlü Anadolu Selçuklu sultanı olarak bilinir.

Alâeddin Keykubad'ın yaptırdığı en önemli eserler arasında Konya'daki Alâeddin Camii, Niğde'deki Niğde Kalesi, Antalya'daki Yivli Minare Camii ve Beyşehir'deki Kubadabad Sarayı bulunuyor.

Doğum tarihi olarak 1190'lı yılların başı tahmin edilmektedir. 1220 yılında Anadolu Selçuklu tahtına geçti. Saltanatı sırasında Moğol tehlikesi ortaya çıkınca, Eyyubiler ile anlaşarak devletin önemli şehirlerinin surlarını güçlendirmiş ve çeşitli önlemler aldı. Ayrıca denizaşırı seferler düzenleyerek Kırım'da Suğdak Limanı'nı ele geçirdi. Erzincan'ı alarak Mengücekliler Beyliği'ne son vermiş ve Harput'u alarak Artukluların Harput kolunu ortadan kaldırdı.

1230'da Yassıçemen Muharebesi'nde Harezmşahlar Devleti hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ı mağlup ederek Harezmşahlar'ın yıkılmasına sebep olmuştur. Bu zafer, Anadolu Selçuklu Devleti'ni Moğollar ile sınır komşusu yapdı.

Keykubad, 31 Mayıs 1237 tarihinde Kayseri'de yabancı elçiler için düzenlenen bir ziyafette yediği kuş etinden zehirlenerek hayatını kaybetdi. Oğlu Gıyâseddin Keyhüsrev veya Emir Sadeddin Köpek tarafından zehirlendiği iddiaları da bulunuyor. Naaşı Konya'ya getirilerek Sultan I. Mesud tarafından Alâeddîn Tepesi'nde yaptırılmış olan anıt mezara, yani "Kümbed-hâne"ye defnedildi.

SULTAN ALAADİN'DEN SONRA TAHTA KİM GEÇTİ?

Sultan Alaaddin'den sonra devlet yönetimine Suldan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev geçti.

Gıyaseddin Keyhüsrev, 1237-1246 yılları arasında Anadolu Selçuklu Sultanı olarak hüküm süren bir hükümdardır. Babası I. Alaeddin Keykubad'ın büyük oğludur ve babasının ölümünden sonra tahta çıktı. Saltanatı boyunca çeşitli sosyal, bilimsel ve dini kurumlar kurulmuş, büyük mimari eserler inşa edildi.

Ancak Keyhüsrev döneminde, vezir Sadeddin Köpek'in etkisi altında kalarak deneyimli devlet adamlarını bertaraf etmiş ve ülkede gerileme süreci başladı. Kösedağ Savaşı'nda alınan yenilgi, devletin çöküş sürecine girmesine neden oldu.

Keyhüsrev'in annesi Hunat Hatun, Kayseri'deki Hunat Hatun Külliyesi ve İncesu'daki Şeyh Turesan Zaviyesi gibi eserleri yaptırdı.

Gürcü Prensesi Tamar ile evlenmiş ve bu evlilikten II. Alaeddin Keykubad dünyaya geldi. Ancak Keyhüsrev'in saltanatının başlarında güvenmediği devlet adamlarını Sadeddin Köpek'in telkinleriyle ortadan kaldırmış ve hatta veliaht İzzeddin Kılıç Arslan ile annesi Adile Hatun'u da öldürtmüştür. Ayrıca, Sadeddin Köpek'e karşı mücadele vermiş ve onu öldürttü.

Moğol tehdidi ve Babai ayaklanması gibi zorluklarla karşılaşan Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından faydalanan Moğollar tarafından Erzurum'u ele geçirilmiş ve Kösedağ Savaşı'nda Moğollar tarafından yenilgiye uğratıldı.

Keyhüsrev Batı Anadolu'ya kaçmış, Moğollar Sivas, Kayseri ve Erzincan gibi şehirleri yağmaladı.

Amasya'da yapılan anlaşmayla Selçuklu Devleti'ni Moğollara bağlı bir devlet haline getiren ağır koşulları kabul etti. Daha sonra Konya'ya dönen Keyhüsrev, devlet işlerini veziri Şemseddin İsfahani'ye bırakdı. Keyhüsrev, Alaiye'de içki içerken veya bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu öldü. Henüz 25 yaşındaydı. Oğlu II. İzzeddin Keykavus tahta geçti.