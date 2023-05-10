Suriye ile 'bakan düzeyinde' ikinci toplantı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıya katılmak üzere Rusya Federasyonu'na gitti.

RUS, İRANLI VE SURİYELİ MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞECEK

Gazeteci Siyamend Kaçmaz söz konusu toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlandığını aktardı.

Kaçmaz, Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirebileceği bilgisini paylaştı.

DAHA ÖNCE SAVUNMA BAKANI VE MİT BAŞKANI KATILMIŞTI

Daha önce, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; RF (Rusya Federasyonu) Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile RF, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Moskova’da görüşmüştü.

Toplantı sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştı.