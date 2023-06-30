"Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatının bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı. Teşkilata seslenen Erdoğan, Müslümanlar olarak Kurban Bayramı'nı idrak etmenini sevincini yaşadıklarını belirtti.

Erdoğan, şu anda dünyanın dört bir köşesindeki 2 milyar Müslümanın kalbinin aynı manevi iklimde huzur ve sükun bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Ancak İslam ve insanlık düşmanları, polis korumasında gerçekleştirdikleri provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor. Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar 'fikir özgürlüğü' kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır. Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."

Dili, rengi, kültürü farklı milyarlarca insanın yüreğini birleştiren Kurban Bayramı'nın yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın timsali olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bayram, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı kardeşlerimizle paylaşmaktır. Bayram komşumuzu, akrabamızı ve yardıma muhtaç olanı gözetmektir. Bayram, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi kuvvetlendirmektir." ifadelerini kullandı.