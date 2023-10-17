TBMM ve siyasi liderlerden İsrail'e kınama

İsrail'in Gazze'deki El Ehli Hastanesi'ni bombalayarak en az 500 kişinin ölümüne neden olduğu saldırı TBMM tarafından kınandı.

TBMM'de grubu bulunan bütün partilerin ortak bildirisiyle yayınlanan kınamada şöyle denildi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzasıyla yayınlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Gazze'de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz.

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını, tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in insanlık dışı saldırısını kınadı.

Yılmaz'ın mesajı şöyle:

Hastanede görevini yapan ve tedavi gören sivil insanları bombalamak bir savaş ve insanlık suçudur!

Bugün, İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi vurması sonucu yitirilen yüzlerce can, insanlık için büyük bir trajedidir.

Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail’i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz.

Masum insanların daha fazla kanının dökülmemesi için çaba sarf etmek insanlık adına hepimizin ortak görevidir.

Başta BM ve bölge liderleri olmak üzere tüm dünya, bu vahşetin son bulması, gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir çözüm yolu bulmak için harekete geçmek zorundadır.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok siyasi parti lideri de saldırıyı kınadı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "İsrail'in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş; artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü hâline gelmiştir. Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu; bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hastane bombalamak da mı terörle mücadele? Gazze’de hastane bombalayarak 500 masum canı katleden eli kanlı İsrail’i lanetliyorum. Bunun adı savaş suçudur, bunun adı katliamdır, bunun adı devlet terörüdür. Son nefesime kadar Filistinli kardeşlerimin yanındayım." dedi.