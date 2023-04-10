TCG Anadolu Gemisini kim yaptı? Kim tarafından ne zaman ve nasıl yapıldı soruları bugünün popüler soruları oldu.

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi ve aynı zamanda en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçen TCG Anadolu bugün itibariyle TSK'ya teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz gücüne güç katan TCG Anadolu'nun teslim töreni Cumhur İttifakı liderlerinin tamamının katıldığı bir törenle gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsız Türk sanayii adına önemli bir adım attıklarının altını çizdi.

Peki, Türkiye'nin ilk SİHA ve en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Gemisini kim yaptı?

TCG Anadolu Gemisini kim yaptı?

TCG Anadolu gemisi tamamen yerli imkanlar ve yerli girişimciler tarafından geliştirildi. Geminin tasarımında İspanya'nın en büyük savaş gemisi örnek alınsa da yapım ve inşa süreçlerinin tamamı Türkiye'de gerçekleşti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin sancak gemisi rolündeki geminin yapımı için 2014 yılında ilk çalışmalar yapılmış, 1 Haziran 2015 tarihinde Sedef Tersanesi'ne verilen sipariş sonrasında ise inşa faaliyetleri başlamıştır.

Geminin tasarımında İspanyol donanmasına ait Juan Carlos I (L61) gemisinin tasarımı örnek alınmıştır.

4 Mart 2023 tarihinde gemi Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir.

Donanmanın yapacağı son kabul testlerinden sonra gemi aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır.

SEDEF TERSANESİ HAKKINDA

Sedef Tersanesi veya Sedef Gemi İnşaatı A.Ş., 1972 yılında Gebze, Kocaeli'nde kurulmuş bir Türk tersanesidir. 1990 yılında tersane Tuzla, İstanbul'a taşınmıştır. Tersane, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu gibi savunma sanayi gemileri ve ticari gemiler inşa etmektedir. 2000 yılında tersane Turkon Holding çatısı altına girerek bir alt şirket haline gelmiştir.

Tersane 2009 yılında askeri projelerde görev alabilmek için gerekli belgeleri alarak yeterlilik kazandı. 2013'te şirket, Türk donanmasının en büyük gemisi olacak ve bir taburu taşıyabilecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesi için yapılan ihaleyi kazandı. Bu proje kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına 2015'te başlandı ve gemi 2019'da denizle buluştu.