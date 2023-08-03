Terör örgütünün AİHM baskınına Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların Fransa'da bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün (3 Ağustos) zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez.

PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa’da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır.

PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir.

Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk.

Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."