TGTV'den ibadet özgürlüğü çağrısına destek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, toplumun dini değerlerinin ve ibadet özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma Namazı'nın kılınmasını kolaylaştırıcı adımlarını desteklediğini açıkladı.

Vakfın yaptığı açıklamada, din ve inanç özgürlüğünün insan hakları evrensel bildirgesinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bu özgürlüğün, toplumsal birliği ve uyumu desteklediği belirtildi. Vakıf, İslam Dini'nin ve ibadetlerinin milletin temel dinamikleri olduğunu vurgulayarak, her bireyin din ve inançlarını özgürce yaşama hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ibadet özgürlüğünün sadece inançları yaşama hakkını korumakla kalmadığı, aynı zamanda toplumsal çeşitliliği ve hoşgörüyü desteklediği vurgulandı. Dinî değerlerle buluşmanın toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekilirken, ibadetlerin siyasal amaçlarla kullanılmasının art niyetli siyasi manevralar olduğu belirtildi.

Vakıf açıklamasında, Cuma namazının toplum hayatının önemli bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, bu ibadetin yüzyıllardır milletin dayanışmasını ve birlik beraberlik duygusunu beslediği kaydedildi. Cuma namazının toplumu bir araya getiren yüce bir ibadet olduğu ve böyle bir ibadetin kolaylaştırılmasına yönelik adımların millet nezdinde güçlü destek gördüğü ifade edildi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun dini değerlerine sahip çıkmasını ve ibadet özgürlüğünü kolaylaştıracak adımlarını desteklediğini belirterek, bu tür çabalara katkı sağlayan herkesi takdir ettiklerinin altını çizdi.