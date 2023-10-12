TGTV'den İsrail'e tepki Filistin'e destek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyeleriyle birlikte, İnsan ve Medeniyet Hareketi Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Filistinli Müslümanlara yönelik uygulamalar sebebiyle İsrail'e sert tepkisini ortaya koydu.

TGTV Başkanı Mehmet Yıldız'ın açıklamalarıyla bildiride, 1948 yılından bu yana İsrail'in sürdürdüğü sistemli soykırım ve işgal politikaları kınandı. İsrail'in sürekli genişleyen sınırlarına da dikkat çekildi. Bildiride, "İsrail, nefretin, ırkçılığın, vahşetin ta kendisidir" ifadeleri kullanıldı.

BM ve ABD Eleştirisi

Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail politikalarına yönelik eleştiriler bildiride yer buldu. ABD'nin tek taraflı adımlarıyla İsrail'e verdiği desteğe dikkat çekildi. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ve Gazze'yi donanmasıyla kuşatmasına tepki gösterildi.

Filistin'e Olan Destek Vurgusu

TGTV bildirisinde, Filistin'in işgaline ve Mescidi Aksa'ya yapılan saldırılara karşı durma çağrısı yapıldı. İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin "soykırım" olarak nitelendirildiği bildiride, bu eylemlerin uluslararası hukuk ihlalleri olduğu belirtildi.

Filistinlilerin Meşru Müdafaa Eylemleri Vurgulandı

Bildiride, Filistinlilerin yaşadığı kuşatılmışlık ve zorluklara karşı meşru müdafaa haklarını kullanmaları gerekliliğine vurgu yapıldı. Aynı zamanda bu eylemlerin "terör" olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğu belirtildi.

Uluslararası Kuruluşlara ve Liderlere Çağrı

TGTV, Arap Birliği, İslam İş Birliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer uluslararası İslami kuruluşları harekete geçmeye çağırdı. Aynı zamanda dünya liderlerine Filistinlilerin sesi olma çağrısında bulundu.

TGTV'nin Kararlı Tutumu

TGTV, Filistinli şehitleri anarak, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerini ve İsrail'in eylemlerini lanetlediklerini belirtti. Bildiride, "Filistin davasını nesilden nesile aktarıp unutturmayacağız" ifadesi yer aldı.

TGTV'nin bildirisi şöyle:

Basınımızın Kıymetli Kuruluşları ve Değerli Medya Mensupları, Gönüllü kuruluşlar olarak, burada Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının şahidi olduğumuzu ve bugün karşılaşmış oldukları zulmü telin etmek için bir araya geldik.

İsrail, 1948'den bu yana 75 yıldır, hiç ara vermeden hem devlet hem de sivil milisler eliyle, Filistinli Müslümanlara sistematik işgal ve soykırım uygulamaktadır. Kurulduğunda 9 bin kilometrekare yüzölçümü olan İsrail, bugün 22 bin kilometrekareye ulaşmış olup, sınırları belli değildir. İşgal devam etmektedir.

BM kararlarını, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini ayakları altına alarak bu ihlalleri yapan İsrail'e ne yazık ki yaptırım uygulanamamakta, sessiz kalınmakta, bugün ise desteklenmektedir.

"Kim terörist?" sorusuna cevap arayanları, İsrail’in işgal, soykırım ve zulüm politikalarına bakmaya davet ediyoruz. İş birlikçi devletlerin de desteğiyle, Filistin; kara, deniz ve hava yoluyla kuşatılmış, ambargolarla ve sürekli saldırılarla Filistinlilerin hayatı her geçen gün karartılmaktadır. İşgal edilen topraklar, yok edilen hayatlar ve yıkılan evler, İsrail soykırımının kanıtlarıdır. İsrail, nefretin, ırkçılığın, vahşetin ta kendisidir. Özetle; İsrail, kötülüklerin anasıdır. Kendilerini, seçilmiş ve hukukun üstünde gören bu insanlık düşmanı güruh, mutlaka durdurulmalı ve kontrol altına alınmalıdır.

Değerli Basın Mensupları

Uluslararası kuruluşlar ve devletler, tarafsızlıklarını kaybetmişlerdir. Birleşmiş Milletler ’in 1 Eylül 1947 tarihli “Filistin Devleti” kurulması kararı rafa kaldırılmış, masum, milyonlarca Filistinlinin feryadını kimseler duymamaktadır. Mazlumlar ve tüm ülkeler için daha adil bir dünya düzeni mutlaka kurulmalıdır! ABD, Birleşmiş Milletler ‘in İsrail aleyhine aldığı kararları görmezden gelerek, önce tek taraflı olarak Kudüs’ü İsrail'in başkenti ilan etmiş, bugün de İsrail’e destek için donanmasıyla Gazze’yi kuşatma altına almıştır. İşbirlikçileri şiddetle lanetliyoruz. Bir millet Niçin Can Verir ? Filistinli kardeşlerimizin, dinini, ırzını, namusunu, vatanını ve bayrağını korumak için kendilerini feda etmekten başka çareleri kalmamıştır. Bunu da en iyi anlayacak olan asil milletimizdir. Bugün, Gazze, Çanakkale, Filistin de Anadolu olmuştur.

Değerli Basın Mensupları

Filistinli Müslümanlar, Aksa Tufanı savunmasıyla İsrail’i sarsmıştır. Kendilerini güç abidesi gören kibirli devletin, işgal ettiği topraklara pamuk ipliği ile bağlı olduğuna tüm dünyaya şahit olmuştur. -Saatler içinde karakollarını kaybeden, -Komutanları ve binlerce askeri esir alınan, -Aşılmaz denilen demir kafesleri başlarına yıkılan, “MOSSAD”ı bile, gafil avlanan bir İsrail, artık kendi vatandaşlarına güven veremez hale gelmiştir. Korkunun ecele faydası yoktur. İsrail için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Filistinlilerin meşru müdafaa eylemlerine "terör" demek, İsrail'e destek olmak demektir. Filistinli kardeşlerimiz, kuşatılmışlık içinde nefes alamaz haldedirler. Hayatlarını idame ettirmek için her türlü çıkış yolunu denemeleri meşrudur ve insani haklarıdır. Vicdan sahibi herkesi, işgalci, diktatör ve küresel ittifaka karşı, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyoruz. İsrail, bugün hem iç siyasetteki sıkışmışlığından kurtulmak hem de Filistinli nüfusu yok etmek için savaş ilan etmiştir.

Kıymetli Basın Mensupları

Bu kritik dönemde, Arap Birliği’ni, İslam İş Birliği Teşkilatı’nı, Türk Devletleri Teşkilatı’nı, uluslararası İslami kuruluşları, İsrail’i durdurmak ve Filistin’de yapılan kitlesel imha hareketini engellemek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Tüm dünya liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve Müslümanları İsrail vahşetinin bir an önce durdurulması için, Filistinlilerin sesi olmaya çağırıyoruz.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı üyeleriyle birlikte, İsrail’in zulmüne, insan hakları tecavüzlerine, soykırımlarına Filistin’in işgaline ve Mescidi Aksa’yı yıkma planlarına milletimizle birlikte asla izin vermeyeceğimizi, Filistin davasını nesilden nesile aktarıp unutturmayacağımızı, Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizi ve direnişlerini destekleyip, bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar, yanlarında olduğumuzu, Terör devleti Siyonist İsrail’i lanetlediğimizi, Filistinli şehitlerimizi ise şükranla yad ettiğimizi Kamuoyuna hürmetle arz ederiz.