The Economist: Batı muhalifleri istiyor ama Erdoğan kazanacak

Dünyanın gözünü çevirdiği 14 Mayıs seçimleri hakkında son analiz Economist'ten geldi. İngiliz dergi söz konusu analizin daha ilk cümlesinde kazanmasını bekledikleri adayı açıkladı.

İngiliz Economist dergisi seçimi kazanacak adayı açıkladı Rüzgarı arkasına aldı

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere artık günler kaldı. Bu bağlamda hem iktidar hem de muhalefet kanadı sahadaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünya basını da Türkiye'de yapılacak seçimleri ilgiyle takip ediyor.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde Politico Türkiye'deki seçimlerin önemini vurgulayan yazısında '2023'ün en önemli seçimleri' ifadesini kullanmıştı.

KAZANANI AÇIKLADILAR

Seçimlerle ilgili bir yeni rapor da Economist Intelligence Unit'den (Economist dergisinin istihbarat ve analiz ekibi) geldi. Economist konuyla ilgili tam 9 sayfalık bir rapor yayınladı. Söz konusu raporda Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası kazananı ve sonrasında yaşanacaklar ele alındı.

Economist yayımladığı raporun daha ilk cümlesinde seçim gecesi ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğüsleyeceğini belirterek 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz' dedi.

ERDOĞAN 'SEÇİM EKONOMİSİ' TAKTİKLERİNE GEÇTİ

Analizin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde 'ideolojileri farklı olan muhalefet koalisyonuna' karşı yarıştığı belirtildi ve HDP'nin de Millet İttifakı'na olan desteğine yer verildi.

Bu koalisyona rağmen 'Sayın Erdoğan'ın iktidarını devam ettireceğini düşünüyoruz' diyen Economist, Erdoğan'ın son günlerde “seçim ekonomisi” taktiklerine geçiş yaptığını belirtti.

Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli kredi, EYT ve emekli zammı, ödenmemiş vergi, ceza ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılması konularıyla rüzgarı arkasına aldığını aktardı.

DIŞ POLİTİKA KONUSU

Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikada edindiği tutuma yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten Economist, Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın bir ara bulucu rolü üstlendiğini hatırlattı.

Analizin devamında Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İsveç'in NATO durumu, Yunanistan ile ilişkiler ve Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceği belirtildi. Yazının devamında ise batılı ülkelerin bu konular için Erdoğan yerine muhalefeti 'tercih edeceği' belirtildi.