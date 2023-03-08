TLauncher virüslü mü, zararlı mı?

TLauncher virüslü mü, bilgisayara kuranlar tehlike altında mı? Minecraft TLauncher güvenilir mi? Quora'da TLauncher'ın yeni versiyonlarıyla ilgili olarak hayli dikkat çeken bir yazı yayınladı. Binlerce çocuğun bilgisayara indirerek oynadığı oyunun aslında bilgisayarlara virüs yaydığı haberleri oyun severlerin canını sıkan bir haberle gündem. Peki, TLauncher virüslü mü? Minecraft TLauncher virüslü mü, virüs mü yayıyor? Güvenilir mi?

Türkiye'de de binlerce kullanıcının bilgisayarına indirerek MineCraft oyununu oynadığı yazılım son günlerde paniğe neden olan söylentilerle gündemde. İddiaya göre bu yazılımı veya programı bilgisayarına yükleyenlerin başı belada. Virüs veya kötü niyetli yazılım barındırdığı ileri sürülen programı kullananlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

TLAUNCHER VİRÜSLÜ MÜ? KANITLARI DOĞRU MU? MİNECRAFT TLAUNCHER GÜVENİLİR Mİ?

Bu sorunun cevabını araştırdığımızda internette 2021 yılı öncesinde verilen bütün cevaplarda "hiçbir sorun yaşamadıkları" belirtiliyor. Ancak 2022 yılı itibariyle TLauncher virüslü mü? Minecraft TLauncher güvenilir mi? sorularının cevapları biraz daha değişiyor. Çünkü yeni versiyonların sorunlu olduğu konusunda birçok kimse mutabık görünüyor.

Uzmanlara göre; Minecraft TLauncher'ı bilgisayarınıza yüklediğinizde aslında bununla birlikte bilgisiyarınızı tamamen ölüme terk etmiş oluyorsunuz. Çünkü, ücretsiz veya kırılmış programı yayanlar yanında kendi casus yazılımlarını da gönderiyor. Bu da bilgisayarınızın tamamen başkalarının eline geçmesi anlamına geliyor.

Yukarıda sözünü ettiğimiz yazıyı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum.

İşte o yazı:

• Bu şahsiyetler, her şeyden önce, başka bir kişinin fırlatıcısına ait ismi (orijinal TLauncher Legacy) kendilerine mal ettiler.

• Evrimlerinin başlarında, başlatıcılarına, sitelerine gelen trafiği artırmak için tarayıcı davranışını değiştiren bir virüs yaydılar.

• Launcher'ın sahipleri ticari markayı satın aldılar ve orijinal TL'yi dağıtan tüm sitelere, launcher'ın orijinal sürümünü internetten kaldırmak için şikayette bulunmaya başladılar

• Ayrıca orijinal TL'nin geliştiricisinden daha önce Vkontakte'de sahip olduğu bir grubu (yaklaşık 200.000 abone) almayı başardılar. Hemen ardından bu grupta müstehcen reklamlar çıkmaya başladı. Bu muhtemelen orijinal TL'nin itibarını lekelemek için yapıldı. Ayrıca bu grup, orijinal TL'nin yeni sürümlerini indirme bağlantılarının yayınlandığı tek yerdi ve geliştiricinin yeni bir tane oluşturması gerekiyordu.

• Artık başlatıcı, bir noktada başlatıcıda reklam satın almayı durdurmaya karar veren bazı sunucuların (ve üzerlerindeki oyunun) eklenmesini engelliyor.

• Başlatıcı, oyuncuların dış görünümlerini sistemlerinden görünüm alma lisansıyla değiştirir.

• Başlatıcı sahipleri düzenli olarak EULA'yı tamamen ihlal eden ve genç oyunculardan para "emmek" için tasarlanmış sunucular oluşturur. Bu sunucular birkaç haftadan fazla dayanmaz. Yeni bir isim altında tekrar açılırlar, ancak daha önce para bağışlayan oyuncuların sürece baştan devam etmeleri için tüm ayrıcalıklar olmadan.

• Başlatıcı aracılığıyla mojang hesabınıza giriş yapmaya çalışırsanız, hesap verilerinizi davetsiz misafirlere gönüllü olarak teslim edeceksiniz. Bu başlatıcı aracılığıyla oturum açtığım için lisanslı bir hesabı kaybetme konusunda kişisel deneyimim oldu.

• Sahte TL'nin sahipleri, kendi sosyal ağlarında, kirli eylemleri hakkında konuşmaya çalışırsanız veya herhangi bir şekilde orijinal TL'den bahsederseniz sizi memnuniyetle yasaklayacaktır.

Ayrıca, orijinal TLauncher hakkındaki bilgilerin yanı sıra sahte TLauncher geçmişini kapsayan tüm YouTube videolarını engellemeye veya eski sürüme geçirmeye çalışırlar.

Korkarım aynı kader benim de başıma gelecek, ama gerçekten umurumda değil. Ne yapacaklar? Bir ülkeye gitmek için binlerce doları boşa mı harcıyorsun, sonra beni bulup öldürmek 30 yıl mı alıyor?

TLUNCHER NELER YAPILABİLİR?

Minecraft "TLauncher 2.86+ sürümünde reklamları, analitiği kapat"



Ne var:

"gui.notice.ad_youtube" Sunucular için reklamlar, YouTube, ayarlardan devre dışı bırakılamaz

"gui.settings.guard.checkbox" Başlatıcı için premium hesap olmadan devre dışı bırakılamayan yerleşik "koruma", arka planda çalışır, analitik, reklamlar

"gui.notice.ad_other" Reklamı, ayarlardan devre dışı bırakılamaz

"gui.settings.servers.recommendation" Çok oyunculu bir oyunda sunucular listesine otomatik olarak sunucular ekleyerek sunucu reklamı, premium olmadan devre dışı bırakılamaz

"gui.statistics.checkbox" Başlatıcıdaki istatistiklerin toplanması, premium olmadan devre dışı bırakılamaz

Kurulum:

Dosyayı "C:\Users\Account name\AppData\Roaming\.tlauncher" yoluna yerleştirin, değiştirmeyi kabul edecektir

AppData klasörü yoksa, gizli klasörleri etkinleştirin veya Win + r tuşlarına basın ve % AppData% girin

Bir lisans satın alsan iyi olur